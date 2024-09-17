Глава Минобороны Израиля: Война с "Хезболлахом" все ближе

Шансы на дипурегулирование сокращаются из-за столкновений на границе с Ливаном, заявил министр обороны Израиля после встречи с зампомощника президента США.

Шансы на дипломатическое урегулирование сокращаются в связи с почти ежедневными столкновениями на границе с Ливаном. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант по итогам встречи с заместителем помощника президента США и старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности Эймосом Хокстином. Слова Галанта привело в понедельник, 16 сентября, Минобороны Израиля.

"Возможность соглашения сокращается, поскольку "Хезболлах" продолжает связывать себя с ХАМАС и отказывается прекратить конфликт", - заявил министр, говоря о радикальном ливанском шиитском движении и палестинских радикальных исламистах.

По словам Галанта, на северной границе Израиля, десятки тысяч израильтян не могут вернуться в свои дома. Единственная возможность для обеспечения их безопасности - крупная военная операция, подчеркнул министр.

ХАМАС: Готовы к "долгой войне на истощение" Израиля

Между тем глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар заявил, что движение готово к "долгой войне на истощение" Израиля.

По подсчетам агентства AFP, в огневых столкновениях на территории Ливана погибли не менее 623 человек, из них минимум - 142 мирных жителя. С израильской стороны, по данным властей, погибли 24 солдата и 26 мирных жителей.

Ранее, 15 сентября, "Хезболлах" взяло на себя ответственность за десятки ракет, выпущенных по северу Израиля.

Кроме того, беспилотник, несший взрывчатку, пересек границу Израиля со стороны Ливана. Он упал в районе города Метула в Верхней Галилее на севере страны. В результате инцидента никто не пострадал.

Армия обороны Израиля в свою очередь заявила, что около 40 ракет были выпущены по территории страны из Ливана. Некоторые были перехвачены системой противоракетной обороны, остальные упали на открытой местности.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.