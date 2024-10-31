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Глава МИД Венгрии встретился в Беларуси с Лавровым

Ольга Лебедева
31 октября 2024 г.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Минске с российским коллегой Сергеем Лавровым и призвал вернуться к евразийскому сотрудничеству. В ЕС Венгрию критикуют за подобные поездки ее руководства.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер СийяртоФото: Danil Shamkin/NurPhoto/picture alliance

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Беларусь для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности. "Мы не единственные в Европе, кто считает, что нам следует вернуться к евразийскому сотрудничеству, но мы единственные, кто имеет достаточно смелости, чтобы заявить об этом открыто", - заявил Сийярто на своей странице в Facebook в четверг, 31 октября.

В Минске он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сийярто выступил на открытии конференции по безопасности

Кроме того, глава венгерского МИДа выступил на открытии конференции, собравшей главным образом представителей стран - союзниц России, включая Китай, Иран и Сирию. Он заявил, что Венгрия выступает против санкций в отношении РФ, но не прокомментировал при этом, почему Будапешт одобрил все 14 санкционных пакетов Евросоюза.

Петер Сийярто призвал "не сжигать мосты, а строить их", пишет белорусское государственное агентство БелТА. "Отсутствие диалога в ЕС привело к тому, что это пространство стало гораздо менее безопасным и конкурентоспособным. Если мы не вернемся к принципу диалога и взаимного уважения, то Европа окажется гораздо более опасным местом и потеряет потенциал роста в будущем", - указал Сийярто.

Венгрию критикуют в ЕС и НАТО

Как отмечает 31 октября издание Politico, в странах НАТО, членом которой является Венгрия, испытывают все большее беспокойство по поводу сближения Будапешта с Москвой и Пекином. Издание отмечает, что венгерские официальные лица накануне отклонили приглашение на встречу послов и военных советников стран НАТО в Будапеште, что вызвало разочарование среди союзников. В ходе этой встречи предполагалось обсудить тесное сотрудничество Венгрии с Москвой.

Кроме того, власти Венгрии, председательствующей в Европейском совете, подвергаются в ЕС резкой критике за лояльную позицию по отношению к России, которая уже третий год ведет полномасштабную войну против Украины. В Брюсселе заявляют, что официальные лица Венгрии совершают подобные поездки не от имени ЕС.

Несколько дней назад после парламентских выборов в Грузии, которые отдалили эту страну от ЕС, Тбилиси посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее он совершил поездки в Москву и Пекин без соответствующего мандата Евросоюза.

 

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