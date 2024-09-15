Глава МИД Великобритании: Путин не собьет нас с курса

По словам Дэвида Лэмми, Великобритания еще обсуждает с союзниками, позволять ли Киеву бить по объектам на территории РФ западным оружием, но угрозы российского лидера не повлияют на их решение.

Великобритания все еще обсуждает с союзниками Украины, давать ли ей разрешение на нанесение ударов по территории России поставленным ей дальнобойным западным вооружением. Об этом в интервью BBC, опубликованном в воскресенье, 15 сентября, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

По словам министра, этот вопрос также "тщательно обсуждается с украинцами", так как западные партнеры Киева хотят оценить, "что им нужно в преддверии зимы". Лэмми добавил, что президент Украины Владимир Зеленский скоро встретится с союзниками на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, где, среди прочего, будет рассматриваться этот вопрос.

Кроме того, Лэмми прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт в Украине, если позволят Киеву наносить удары вглубь территории РФ западным оружием. "В них много блефа - это его метод работы", - ответил на угрозы российского лидера глава британского МИДа, отметив, что тот лишь "поднимает пыль в воздух" и не собьет союзников Украины с курса.

Вашингтон и Лондон отложили решение по ударам ВСУ по России

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Вашингтоне 13 сентября не стали публично разрешать Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Вместе с тем оба лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Киеву в отражении российской агрессии и выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу поставок Ираном и КНДР "смертоносного оружия" РФ и "поддержки Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы".

Россия грозит НАТО последствиями за удары Украины вглубь РФ

В свою очередь президент РФ Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. По его словам, программирование траекторий полета дальнобойных ракет будет осуществляться военными специалистами Альянса, поскольку у Киева нет соответствующих возможностей. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, и Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз", пригрозил Путин. Позднее о том же сказал представитель РФ в ООН Василий Небензя.