Глава МИД Германии во второй раз оказался на карантине

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) во второй раз за последние несколько недель оказался на карантине после контакта с инфицированным коронавирусом. Первый тест на SARS-CoV-2 оказался отрицательным, сообщил МИД Германии в среду, 4 ноября.

Министр был проинформирован о контакте с зараженным ранее в тот же день, а утром он еще участвовал в заседании правительства. Запланированная на вторую половину дня совместная пресс-конференция с главой МИД Греции Никосом Дендиасом была отменена.

Встреча с иностранной делегацией

Кроме Маса на карантин ушли государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth) и еще несколько сотрудников ведомства, участвовавших 2 ноября во встрече с иностранной делегацией в Берлине, у одного из членов которой затем был выявлен SARS-CoV-2.

Мас уже уходил на самоизоляцию в конце сентября после заражения коронавирусом одного из телохранителей. В октябре коронавирусная инфекция была выявлена у министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn).

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