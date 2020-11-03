 Глава МИД Германии во второй раз оказался на карантине | Новости из Германии о Германии | DW | 04.11.2020

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Германия

Глава МИД Германии во второй раз оказался на карантине

После встречи с инфицированным членом иностранной делегации Хайко Мас ушел на самоизоляцию. Первый тест оказался отрицательным.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) во второй раз за последние несколько недель оказался на карантине после контакта с инфицированным коронавирусом. Первый тест на SARS-CoV-2 оказался отрицательным, сообщил МИД Германии в среду, 4 ноября.

Министр был проинформирован о контакте с зараженным ранее в тот же день, а утром он еще участвовал в заседании правительства. Запланированная на вторую половину дня совместная пресс-конференция с главой МИД Греции Никосом Дендиасом была отменена.

Встреча с иностранной делегацией

Кроме Маса на карантин ушли государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth) и еще несколько сотрудников ведомства, участвовавших 2 ноября во встрече с иностранной делегацией в Берлине, у одного из членов которой затем был выявлен SARS-CoV-2.

Мас уже уходил на самоизоляцию в конце сентября после заражения коронавирусом одного из телохранителей. В октябре коронавирусная инфекция была выявлена у министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn).

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    Автор: Максим Нелюбин


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