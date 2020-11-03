Глава МИД Германии во второй раз оказался на карантине

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) во второй раз за последние несколько недель оказался на карантине после контакта с инфицированным коронавирусом. Первый тест на SARS-CoV-2 оказался отрицательным, сообщил МИД Германии в среду, 4 ноября.
Министр был проинформирован о контакте с зараженным ранее в тот же день, а утром он еще участвовал в заседании правительства. Запланированная на вторую половину дня совместная пресс-конференция с главой МИД Греции Никосом Дендиасом была отменена.
Встреча с иностранной делегацией
Кроме Маса на карантин ушли государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth) и еще несколько сотрудников ведомства, участвовавших 2 ноября во встрече с иностранной делегацией в Берлине, у одного из членов которой затем был выявлен SARS-CoV-2.
Мас уже уходил на самоизоляцию в конце сентября после заражения коронавирусом одного из телохранителей. В октябре коронавирусная инфекция была выявлена у министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn).
Смотрите также:
-
Мягкий локдаун в Германии
В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.
-
Мягкий локдаун в Германии
#stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.
-
Мягкий локдаун в Германии
Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…
-
Мягкий локдаун в Германии
… с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".
-
Мягкий локдаун в Германии
Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.
-
Мягкий локдаун в Германии
Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.
-
Мягкий локдаун в Германии
"Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.
-
Мягкий локдаун в Германии
Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.
-
Мягкий локдаун в Германии
Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.
-
Мягкий локдаун в Германии
Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.
-
Мягкий локдаун в Германии
Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.
-
Мягкий локдаун в Германии
Утро на автобане около Майнца
-
Мягкий локдаун в Германии
Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт
-
Мягкий локдаун в Германии
Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей.
Автор: Максим Нелюбин