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Глава МИД Германии предостерегла КНР от военной помощи РФ

Сергей Гуща
18 ноября 2024 г.

"Это должно и будет иметь последствия", - заявила Анналена Бербок о возможной поставке китайских беспилотников России для использования их в войне против Украины.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Анналена Бербок (фото из архива)Фото: Bilal Hussein/AP/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пригрозила Китаю штрафными мерами, если подтвердится, что КНР поставляет России дроны для войны в Украине. "Это должно и будет иметь последствия", - заявила она в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 ноября. У Евросоюза имеются сведения, что Пекин может оказывать Москве военную поддержку беспилотниками, как это уже делает Иран.

В связи с этим ЕС 18 ноября ужесточил санкции против Ирана, запретив экспорт компонентов, которые Тегеран может использовать для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов и ракет, говорится в заявлении глав МИД стран ЕС. Кроме того, Евросоюз наложил санкции на иранские порты в Каспийском море, которые используются для передачи подобных технологий в Россию, а также российские и иранские судоходные компании.

Что касается Китая, то у ЕС есть данные разведки о том, что дроны с китайского завода "поставляются в Россию и используются в войне против Украины", пишет агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По мнению дипломатов, маловероятно, чтобы руководство в Пекине не знало об этом. Министры иностранных дел ЕС в понедельник впервые обсудили возможные штрафные меры, но решение пока не принято. Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал возможную китайскую военную помощь России "большой ошибкой". ЕС должен предостеречь Пекин от такой "эскалации", заявил он.

Пекин утверждает, что он нейтрален в этом конфликте, но правительства западных стран заявляют, что дипломатическая и экономическая поддержка Китая помогает России вести агрессивную войну против Украины.

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