ЕС ввел санкции против портов Ирана за военную помощь России

В черный список ЕС попали два порта Ирана на Каспийском море, национальная судоходная компания Ирана и три морских грузоперевозчика из Астрахани. Тем самым ЕС хочет пресечь перевозку дронов и ракет из Ирана в Россию.

Европейский Союз расширил санкции против Ирана за его поставки баллистических ракет и ударных дронов России, продолжающей полномасштабную войну против Украины. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в понедельник, 18 ноября, принял решение ввести штрафные меры в отношении двух иранских портов на Каспийском море, а также российских и иранских судоходных компаний.

Дополнительные меры имеет целью пресечь использование судов и портов для передачи России иранских беспилотников и ракет, а также их компонентов и технологий, указывается в заявлении Совета ЕС .

Два порта и четыре судоходные компании из Ирана и РФ

Подпавшие под санкции порты - Амирабад и Бендер-Энзели, являющиеся крупнейшими иранскими портами на Каспии. В Бендере-Энзели находится штаб Северного флота Ирана, отмечает dpa.

Штрафные меры введены в отношении иранской судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и ее директора Мохаммада Резы Хиабани. "IRISL является национальным морским перевозчиком Ирана, в течение многих лет ее суда участвовали в доставке беспилотников от имени ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана, включенного в санкционный список ЕС", - говорится в заявлении.

Кроме того, в черный список внесены астраханские компании "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс". Их суда "участвуют в транспортировке иранского оружия и боеприпасов, включая компоненты БПЛА, через Каспийское море для снабжения российских войск, воюющих в Украине", указали в Совете ЕС.

Давление Евросоюза на Иран

Европейским компаниям теперь будет запрещено поставлять оборудование для внесенных в черный список иранских портов. Корабли, принадлежащие попавшим под санкции судоходным компаниям, больше не смогут заходить в европейские порты. Кроме того, будут заморожены их возможные активы в Евросоюзе. Кроме того, Совет ЕС запретил экспорт, передачу, поставку или продажу европейскими компаниями Ирану компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотников.

Несколько дней назад сообщалось, что страны ЕС достигли политического согласия по второму пакету санкций против Ирана за передачу Москве баллистических ракет. Таким образом ЕС намерен продолжать нажим на Иран, чтобы тот прекратил военное сотрудничество с Россией и поддержку ее вооруженной агрессии против Украины, заявил DW высокопоставленный чиновник Евросоюза. Предыдущий пакет санкций против Ирана за передачу РФ дронов и ракет ЕС принял в октябре.

Одновременно Евросоюз работает над 15-м пакетом ограничительных мер в отношении России, в частности готовит новые санкционные списки, сообщили несколько источников в Брюсселе. По словам европейских дипломатов, скорейшее принятие этого пакета - приоритет для Польши, которая станет председателем Совета ЕС 1 января.