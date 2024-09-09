Евросоюз изучает информацию о передаче Ираном ракет России

Если сведения о передаче иранских баллистических ракет Москве подтвердятся, против Ирана будут введены новые санкции, пообещали в Брюсселе.

Европейский Союз располагает "внушающей доверие информацией, предоставленной союзниками, о поставках иранских баллистических ракет в Россию". Об этом заявил в понедельник, 9 сентября, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Мы вместе с государствами - членами ЕС изучаем эту информацию, и если она подтвердится, то эти поставки будут представлять собой существенную материальную эскалацию в поддержке Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул Стано.

Он добавил, что лидеры ЕС придерживаются четкой и единодушной позиции. "Европейский Союз ответит быстро и в координации с международными партнерами, в том числе - новыми и значительными ограничительными мерами против Ирана", - предупредил представитель внешнеполитической службы ЕС.

В МИД Ирана отвергают обвинения

Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения в передаче ракет Москве.

"Мы решительно отвергаем заявления о роли Ирана в экспорте оружия одной из сторон войны", - заявил представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канани на еженедельной пресс-конференции.

АР: США сообщили о вероятной передаче РФ баллистических ракет малой дальности

По информации агентства AP, Соединенные Штаты проинформировали союзников о вероятной передаче России баллистических ракет малой дальности. О передаче сообщили также газета The Wall Street Journal и телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке.

"Любая такая передача иранских баллистических ракет России будет представлять собой драматичную эскалацию в поддержке российской военной агрессии против Украины", - заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Шон Саветт. Он подчеркнул, что "данное партнерство угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределы Ближнего Востока и по всему миру".

В свою очередь МИД Украины указал, что данный шаг будет иметь "разрушительные последствия" для украино-иранских отношений.

Возможные санкции в отношении Тегерана

Передача баллистических ракет России, вероятно, будет встречена дополнительными санкциями в отношении Ирана, хотя их эффективность представляется неясной, учитывая ряд мер, уже направленных против Тегерана, в том числе в связи с поставками беспилотников Москве, отмечало агентство Bloomberg. Среди мер, обсуждавшихся союзниками, - рестрикции в отношении иранской госавиакомпании Iran Air.

По словам европейских чиновников, ожидается, что в случае поставок "Группа семи" ("большая семерка", G7) незамедлительно донесет свою озабоченность до правительств стран Ближнего Востока по дипломатическим каналам.

G7 ранее уже вводила санкции против Ирана и Северной Кореи за поставки оружия Москве. "Большая семерка" также стремится усилить санкционное давление на поставщиков в Китае и других странах, которые передают РФ детали и технологии, необходимые для производства оружия или его компонентов. Недавние ограничения были направлены против компаний и частных лиц, способствующих таким сделкам, напоминает Bloomberg.

Reuters: Тегеран планировал поставить РФ сотни ракет Fath-360

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейских разведслужбах 9 августа сообщило, что Тегеран планировал поставить России сотни баллистических ракет Fath-360. Десятки российских военнослужащих уже проходят в Иране подготовку по их использованию, добавили в агентстве. "У Москвы есть собственные баллистические ракеты, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей вдали от линии фронта", - говорилось в сообщении.

Ссылаясь на конфиденциальные разведывательные источники, собеседники агентства отметили, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.

Представители Минобороны РФ подписали 13 декабря 2023 года в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на поставку тактических баллистических ракет ближней дальности Fath-360 и еще одной баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной Организацией аэрокосмической промышленности под названием Ababil, рассказали Reuters два сотрудника разведки на условиях анонимности.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по G7 "готовы предоставить быстрый и строгий ответ" на эти действия, сообщило агентство.