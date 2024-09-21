Reuters: Иран передал России ракеты без пусковых установок

Москва получила иранские Fath-360 без пусковых установок. Сможет ли РФ использовать эти ракеты для обстрелов Украины, теперь под вопросом, пишет Reuters.

Иран поставил России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360 без мобильных пусковых установок, из-за чего возникли вопросы, когда РФ сможет использовать эти ракеты и будут ли они введены в эксплуатацию вообще. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах, а также на представителей европейской разведки и администрации США.

Причины, по которым Тегеран не предоставил Москве пусковые установки, пока неясны, однако опрошенные Reuters эксперты полагают, что Россия может модифицировать грузовики для запуска ракет. Кроме того, эксперты не исключают, что Иран, удерживая установки, создает пространство для новых переговоров с западными странами для снижения напряженности.

Санкции против Ирана за поставки РФ баллистических ракет

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран поставил России ракеты Fath-360, которыми она начнет обстреливать Украину, "вероятно, в течение нескольких недель". США, а также Германия, Великобритания и Франция ввели в этой связи новые санкции против Тегерана.

"Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - подчеркивается в совместном заявлении глав МИД трех европейских государств. Поставки вооружений из Ирана в Россию "самым решительным образом" осудили страны "большой семерки" (G7, "Группа семи"), а в Евросоюзе заявили, что рассматривают введение новых штрафных мер в отношении иранского авиационного сектора.

Иран отрицает передачу ракет России

Тегеран утверждает, что не предоставлял Москве ни ракеты, ни тысячи ударных беспилотников, которые, по данным Киева, западных чиновников и многочисленных очевидцев, Россия использует в войне против Украины, в том числе нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры и энергетики.

До сих пор военная поддержка Москвы со стороны Ирана ограничивалась в основном дронами Shahed, которые легче сбить, поскольку они медленнее баллистических ракет. Как сообщало агентство Bloomberg, ВС РФ также используют в войне северокорейские ракеты KN-23, запуская их, в частности, из Брянской, Курской и Воронежской областей, граничащих с Украиной.