ЕС ввел санкции против Ирана за передачу РФ ракет и дронов

В санкционный список ЕС включены замминистра обороны Ирана и сразу три иранские авиакомпании.

Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении семи физических и семи юридических лиц Ирана в связи с передачей Тегераном России ракет и беспилотников. Об этом в понедельник, 14 октября, говорится в постановлении совета.

В перечень вошли лица, ответственные за передачу РФ технологий для поддержки ее войны против Украины, а также за направление вооружений группам и организациям, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

В перечне - замминистра обороны Ирана и сразу три иранские авиакомпании

В список включены сразу три иранские авиакомпании - Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air - и две закупочные фирмы. Под санкциями оказались также две компании по производству топлива, используемого для запуска ракет.

В числе физлиц - замминистра обороны Сейед Хамзе Галандари, ряд членов сил "Аль-Кудс" - спецподразделения в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представители важнейшего командного центра вооруженных сил Ирана - центральной базы Хатам аль-Анбия, космического подразделения КСИР, а также управляющие директоры компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries и Aerospace Industries Organization.

Заморозка активов, запрет въезда в ЕС

У физлиц замораживаются активы в ЕС, им запрещено въезжать в страны Европейского Союза. Кроме того, недопустимо предоставление фигурантам перечня средств или экономических ресурсов европейского сообщества.

ЕС 13 сентября решительно осудил передачу России баллистических ракет иранского производства, рассматривая ее как прямую угрозу европейской безопасности и как существенную материальную эскалацию.

Президент РФ Владимир Путин впервые встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом во время визита в Ашхабад 11 октября.

Агентство AP 8 сентября сообщило, что Соединенные Штаты проинформировали союзников о вероятной передаче России иранских баллистических ракет малой дальности. Кроме того, иранские дроны Shahed давно применяются российской армией для нанесения ударов по территории Украины.