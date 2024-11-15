ЕС подготовил санкции против Ирана за баллистику для России

Евросоюз расширит санкции в отношении Ирана за поставки Тегераном Москве баллистических ракет для войны в Украине. Одновременно обсуждаются санкции против России и КНДР, а также роль Китая.

Страны Европейского Союза достигли политического согласия по второму пакету санкций против Ирана за передачу Тегераном Москве баллистических ракет. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе в пятницу, 15 ноября, высокопоставленный чиновник Евросоюза. Ожидается, что новый пакет примут в понедельник, 18 ноября, на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

На вопрос DW, что могут включать в себя новые санкции, чиновник пояснил, что этот пакет подобен первому, введенному в октябре, но санкционный список будет пополнен новыми физическими и юридическими лицами в других секторах. Таким образом ЕС намерен продолжать нажим на Иран, чтобы тот прекратил военное сотрудничество с Россией и поддержку ее вооруженной агрессии против Украины.

Подготовка новых санкций против России и КНДР

На заседании министров иностранных дел государств ЕС также будут обсуждаться санкции в отношении Северной Кореи за поддержку Россиив войне против Украины. Эта дискуссия пока находится на начальной стадии и представляет собой сложную с точки зрения эффективности задачу, поскольку КНДР и так "обложена санкциями", сообщил DW источник в ЕС, близкий к переговорам.

Одновременно Евросоюз работает над 15-м пакетом ограничительных мер в отношении России, в частности готовит новые санкционные списки, сообщили несколько источников в Брюсселе. По словам европейских дипломатов, скорейшее принятие этого пакета - приоритет для Польши, которая станет председателем Совета ЕС 1 января.

Роль Китая в войне РФ против Украины

Евросоюз также обсудит роль КНР в российской агрессии в Украине. Как сообщил высокопоставленный чиновник на брифинге, сейчас у Брюсселя нет подтверждения прямых поставок военного оборудования из Китая в Россию, но если он их получит, "это чревато последствиями".

По его словам, страны Евросоюза сообщили о существовании в Китае российского завода по производству беспилотников. Брюссель намерен выяснить, действительно ли этот завод производит дроны для РФ, были ли они уже поставлены Москве и насколько об этом осведомлен официальный Пекин. "Как только у нас появятся доказательства, мы отреагируем", - пообещал представитель ЕС.

18 ноября в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, а 19 ноября - встреча министров обороны стран Евросоюза. Главной темой обоих мероприятий будет помощь Украине.