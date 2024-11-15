ЕС подготовил санкции против Ирана за баллистику для России

ЕС подготовил санкции против Ирана за баллистику для России15 ноября 2024 г.
Страны Европейского Союза достигли политического согласия по второму пакету санкций против Ирана за передачу Тегераном Москве баллистических ракет. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе в пятницу, 15 ноября, высокопоставленный чиновник Евросоюза. Ожидается, что новый пакет примут в понедельник, 18 ноября, на заседании Совета по иностранным делам ЕС.
На вопрос DW, что могут включать в себя новые санкции, чиновник пояснил, что этот пакет подобен первому, введенному в октябре, но санкционный список будет пополнен новыми физическими и юридическими лицами в других секторах. Таким образом ЕС намерен продолжать нажим на Иран, чтобы тот прекратил военное сотрудничество с Россией и поддержку ее вооруженной агрессии против Украины.
Подготовка новых санкций против России и КНДР
На заседании министров иностранных дел государств ЕС также будут обсуждаться санкции в отношении Северной Кореи за поддержку Россиив войне против Украины. Эта дискуссия пока находится на начальной стадии и представляет собой сложную с точки зрения эффективности задачу, поскольку КНДР и так "обложена санкциями", сообщил DW источник в ЕС, близкий к переговорам.
Одновременно Евросоюз работает над 15-м пакетом ограничительных мер в отношении России, в частности готовит новые санкционные списки, сообщили несколько источников в Брюсселе. По словам европейских дипломатов, скорейшее принятие этого пакета - приоритет для Польши, которая станет председателем Совета ЕС 1 января.
Роль Китая в войне РФ против Украины
Евросоюз также обсудит роль КНР в российской агрессии в Украине. Как сообщил высокопоставленный чиновник на брифинге, сейчас у Брюсселя нет подтверждения прямых поставок военного оборудования из Китая в Россию, но если он их получит, "это чревато последствиями".
По его словам, страны Евросоюза сообщили о существовании в Китае российского завода по производству беспилотников. Брюссель намерен выяснить, действительно ли этот завод производит дроны для РФ, были ли они уже поставлены Москве и насколько об этом осведомлен официальный Пекин. "Как только у нас появятся доказательства, мы отреагируем", - пообещал представитель ЕС.
18 ноября в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, а 19 ноября - встреча министров обороны стран Евросоюза. Главной темой обоих мероприятий будет помощь Украине.