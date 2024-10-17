США ввели санкции в связи с производством БПЛА "Гарпия"

Беспилотники "Гарпия", разработанные и произведенные китайскими фирмами в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, использовались в войне против Украины, заявил Госдепартамент США.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех компаний и одного физлица, связанных с разработкой и производством ударных беспилотников серии "Гарпия", которые Россия использует в войне против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США , обнародованном в четверг, 17 октября.

"БПЛА "Гарпия", разработанные и произведенные в Китайской Народной Республике (КНР) в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, использовались для разрушения критически важных объектов инфраструктуры (Украины. - Ред.) и приводили к массовым жертвам", - указывается в заявлении.

"Если ранее Соединенные Штаты вводили санкции против предприятий КНР, поставляющих критически важную продукцию для российского военно-промышленного комплекса, то это первые американские санкции, введенные против предприятий КНР, непосредственно разрабатывающих и производящих комплексные системы вооружений в партнерстве с российскими фирмами", - отмечает Вашингтон.

Сообщение о производстве дронов для ВС РФ в Китае

В середине сентября агентство Reuters сообщило, что Ижевский электромеханический завод "Купол" - дочернее предприятие российского государственного производителя оружия "Алмаз-Антей" - с помощью китайских специалистов разработал и испытал новую модель дрона, которая называется в Китае Garpiya-3 (G3).

"Завод "Купол" сообщил (российскому. - Ред.) Минобороны, что смог наладить масштабное производство беспилотников, включая G3, на заводе в Китае, чтобы это оружие могло быть использовано в ходе "специальной военной операции" (войны. - Ред.) в Украине", - писало агентство со ссылкой на соответствующие документы.

Из попавших к СМИ документов "Купола" следует, что "Гарпия-3" может переносить полезную нагрузку до 50 килограммов и пролетать около 2000 километров. После испытаний в КНР несколько экземпляров "Гарпий-3" и некоторых других дронов, произведенных в Китае, были доставлены в Ижевск для дальнейших тестов, указало агентство.

Министерство обороны России не ответило тогда на запрос Reuters о комментарии для этой статьи. Со своей стороны МИД КНР заявил в комментарии агентству, что Пекин ничего не знает об этом проекте и строго контролирует экспорт товаров с потенциальным военным применением, включая беспилотники.

Реакция Евросоюза на сообщения о БПЛА "Гарпия"

Как заявила в конце сентября представительница дипломатической службы ЕС Набила Массрали, в Брюсселе "приняли к сведению вызывающее глубокую обеспокоенность сообщение Reuters о том, что Россия разрабатывает в Китае дроны для ее агрессивной войны против Украины".

"Если эти сообщения верны, это означает, что китайские компании оказывают России помощь в сфере летального оружия, - сказала Массрали. - Это противоречит официальному заявлению Китая о том, что он не предоставляет летальное оружие для поддержки России в ее агрессивной войне против Украины, поэтому мы ожидаем, что эти обвинения будут тщательно и незамедлительно изучены и китайскими властями".

Европейский Союз неоднократно призывал все страны, включая Китай, не оказывать материальную или иную поддержку войне России против Украины, напомнила пресс-секретарь дипломатической службы ЕС.