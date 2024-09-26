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Reuters: Россия тайно создала в Китае новую модель БПЛА

Анатолий Арни
26 сентября 2024 г.

Беспилотники "Гарпия-3" созданы при помощи специалистов в КНР, а компания из РФ хочет наладить их производство, пишет Reuters.

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БПЛА Shahed-136, которые РФ использует для ударов по объектам в Украине (фото из архива)
БПЛА Shahed-136, которые РФ использует для ударов по объектам в Украине (фото из архива)Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Россия произвела в Китае новую модель боевого беспилотника, который намерена использовать в войне против Украины, и успешно провела его испытания на территории КНР. Об этом собщило в среду, 25 сентября, агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении СМИ документы и источники в европейской разведке.

В расследовании агентства речь идет об Ижевском электромеханическом заводе "Купол", который подконтролен российскому госконцерну "Алмаз-Антей". По данным Reuters, "Купол" в сотрудничестве с неназванными китайскими специалистами создал и провел в начале 2024 года в КНР испытания БПЛА "Гарпия-3", а затем направил в министерство обороны РФ отчет о разработке. Дочерняя компания "Алмаз-Антея" уже использовала для производства предыдущей модели этого же типа дронов комплектующие из КНР, писало ранее агентство.

Из попавших к СМИ документов "Купола" следует, что "Гарпия-3" может переносить полезную нагрузку до 50 кг и пролетать около 2000 км. После испытаний в КНР несколько экземпляров "Гарпий-3" и некоторых других дронов, произведенных в Китае, были доставлены в Ижевск для дальнейших тестов, пишет агентство.

"Купол" также отчитался перед Минобороны РФ в том, что может наладить в Китае производство БПЛА "в больших масштабах", чтобы затем использовать их в так называемой "специальной военной операции", под которой российские власти имеют в виду полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ижевское предприятие, "Алмаз-Антей" и Минобороны РФ не ответили на просьбы Reuters предоставить комментарии. В МИД Китая агентство заверили в том, что Пекин не знает о подобных проектах и применяет "строгие меры контроля" в отношении экспорта БПЛА.

В Совете национальной безопасности США заявили, что Белый дом не видел ничего, что бы указывало на причастность или осведомленность официального Пекина к проекту. Однако власти Китая должны брать на себя ответственность за предотвращение сотрудничества местных компаний с российскими предприятиями - в особенности, находящимися под санкциями США как "Купол", отметил собеседник агентства.

КНДР поставила России более 13000 контейнеров с оружием

В начале сентября американское издание Newsweek сообщило, что КНДР с середины 2022 года отправила в Россию более 13 тысяч морских контейнеров, в которых предположительно находилось вооружение.

По данным южнокорейской разведки, на которое ссылается издание, в контейнерах могли находиться более шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, а также 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другая военная техника.

Кроме того, военную поддержку РФ получает от Ирана. Помимо БПЛА "Shahed", используемых Россией для совершения атак на инфраструктуру Украины, Тегеран передал Москве баллистические ракеты ближнего действия, писали в начале сентября СМИ. Однако по неизвестной причине Иран не поставил России установки для пуска ракет, из-за чего возникли вопросы, будут ли они введены в эксплуатацию вообще, писало ранее Reuters.

 

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Exclusive: Russia has secret war drones project in China, intel sources say

www.reuters.com