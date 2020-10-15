 Глава МИД ФРГ за продолжение диалога с Россией, несмотря на санкции | Новости из Германии о Германии | DW | 17.10.2020

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Германия

Глава МИД ФРГ за продолжение диалога с Россией, несмотря на санкции

Диалог с Москвой необходим для урегулирования международных конфликтов, заявил Хайко Мас. В новом ледниковом периоде в отношениях с Россией не может быть заинтересован никто, подчеркнул он.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) не намерен отказываться от диалога с Москвой и после введения санкций ЕС в отношении ряда российских чиновников из-за отравления известного оппозиционера Алексея Навального. "Мы сидим за одним столом с русскими в Совете Безопасности ООН, на берлинском процессе по урегулированию в Ливии и по вопросу об Украине. На всех этих форумах речь идет о прекращении войн", - сказал социал-демократический политик в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland, опубликованном в субботу, 17 октября.

Мас констатировал, что в Украине и Ливии налицо прогресс, поэтому, по его словам, прекращения диалога с Москвой не будет. "Слишком много людей в мире зависят от того, чтобы мировое сообщество позаботилось об урегулировании этих конфликтов, в том числе и путем диалога с русскими. В новом ледниковом периоде в германо-российских отношениях не может быть заинтересован никто", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Хайко Мас указал, что отравление Алексея Навального является грубым нарушением международного права, потребовавшим быстрого и четкого европейского ответа. "К сожалению, у Германии есть и другие конфликтные темы с Москвой, например, убийство в Тиргартене и хакерская атака на бундестаг. Наши отношения с Россией остаются сложными", - отметил он.

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    Автор: Ирина Филатова


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