Глава МИД ФРГ призвала Запад продолжать поддерживать Украину

На 315-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 4 января (время московское).

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ЕС пока не подтверждает, что саммит с участием Украины пройдет в Киеве, сообщает корреспондентка DW из Брюсселя со ссылкой на чиновника Евросоюза. Встреча запланирована на 3 февраля, на ней будут присутствовать председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также высшее украинское руководство.

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Российские войска в полдень обстреляли город Бахмут Донецкой области из артиллерии, сообщила полиция региона в Facebook . "Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин", - говорится в сообщении.

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Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", - сказал он в ходе онлайн-брифинга. Кроме того, по словам Кулебы, идет работа над передачей Украине немецких танков Leopard. Глава МИД также назвал группы вооружений, в которых сейчас больше всего нуждается Украина. Прежде всего, по его словам, это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним. "Поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", - отметил министр. По словам Кулебы, вскоре состоится следующее заседание в формате "Рамштайн", которое будет "очень важным для объявления новых решений".

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе двухдневного визита в Португалию призвала Европу и Запад в целом продолжать оказывать поддержку Украине в 2023 году. "Нам ясно, что наш самый сильный ответ заключается в нашем единстве как партнеров и союзников", - сказала Бербок на пресс-конференции в Лиссабоне. Она также резко осудила российские атаки на Украину в период праздников, назвав использование бомб, ракет, снарядов и беспилотников для нанесения ударов по больницам, электросетям и теплоэлектростанциям "нападениями на человечность".

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В результате ракетного удара по селу Васильевка в контролируемой РФ части Запорожской области погибли два человека, заявил представитель оккупационной "администрации" региона Владимир Рогов. "Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется", - написал он в Telegram-канале. Изначально Рогов сообщил, что под обстрел ВСУ попало здание военной комендатуры. Позднее он уточнил, что удар пришелся на соседний многоэтажный дом. По данным Рогова, огонь велся из реактивных системы залпового огня HIMARS, всего он насчитал четыре попадания.

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В Днепре демонтировали памятник уроженцу города Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщают местные Telegram-каналы. Кроме того, в городе сняли с постамента памятник-танк Т-34, установленный в честь защитника Днепра генерала Ефима Пушкина. Как отмечали ранее местные власти, снесенные памятники будут хранить на территории коммунального предприятия "Зооконтроль".

Украина за год экспортировала товаров на 44 млрд долларов

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Украина в 2022 году была основным получателем экспорта вооружений из Германии, за ней следуют Нидерланды и США, сообщило министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK). В общей сложности, согласно предварительным данным, в прошлом году было выдано индивидуальных разрешений на экспорт оружия на сумму 8,36 миллиарда евро. Из этой суммы более четверти - 2,24 миллиарда евро - пришлось на Украину. По сравнению с 2021 годом общая стоимость выданных разрешений снизилась почти на один миллиард евро. Тогда Германия одобрила экспорт вооружений на сумму 9,35 миллиарда евро.

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Воздушная тревога, объявленная утром 4 января на всей территории Украины, отменена, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Действие предупреждения длилось около двух часов.

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Экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился на 35 процентов в денежном выражении, до 44,1 млрд долларов, в натуральном выражении - на 38,4 процента, до 99,8 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные заместителем министра экономики Тарасом Качкой. "В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими. Тем не менее в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн тонн продукции. Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план", - написал он в Facebook .

Хроника событий 4 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 января 14.00 - 23.59 >>>

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