Глава Австрии поручил канцлеру сформировать правительство

В Австрии после выборов в парламент сложилась уникальная ситуация. Правительство сформирует глава партии, занявшей второе место на выборах.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил канцлеру Карлу Нехаммеру, лидеру Австрийской народной партии, занявшей второе место на выборах, сформировать правительство вместо Херберта Кикля, главы победившей правопопулистской Австрийской партии свободы. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило агентство AFP.

По его оценке, речь идет об уникальном прецеденте. Ни одна другая партия не хочет входить в коалицию с одержавшими верх правопопулистами и Киклем. На этапе предварительных переговоров после выборов в сентябре тот не нашел партнеров.

"Ситуация требует новых решений"

В этой связи глава Австрии уже заявил о "совершенно необычном случае". "Когда ситуация - новая, она требует новых решений", - отметил Ван дер Беллен. По его словам, сейчас речь идет о том, чтобы "найти другой способ создать стабильное и честное федеральное правительство, способное действовать как можно быстрее".

Глава государства попросил Нехаммера "без промедления" начать коалиционные переговоры с занявшей третье место Социал-демократической партией.

Канцлер принял мандат, но не гарантирует результатов

Канцлер заявил, что он принял мандат на формирование правительства и хочет приступить к диалогу с социал-демократами как можно скорее. При этом Нехаммер приглушил ожидания: "Сегодня я не могу сказать, приведут ли эти переговоры к формированию правительства".

"С точки зрения стабильного парламентского большинства нам понадобится третий партнер", - резюмировал он.

Выборы в парламент Австрии прошли 29 сентября. По их итогам правая Австрийская партия свободы победила на выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента). За ней следуют консервативная Австрийская народная партия действующего канцлера Нехаммера и социал-демократы. В парламент также прошли либеральная партия "Новая Австрия и Либеральный форум" и "зеленые".