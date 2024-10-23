  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаАвстрия

Глава Австрии поручил канцлеру сформировать правительство

Екатерина Венкина
23 октября 2024 г.

В Австрии после выборов в парламент сложилась уникальная ситуация. Правительство сформирует глава партии, занявшей второе место на выборах.

https://p.dw.com/p/4m72E
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (фото из архива)
Александер Ван дер Беллен (фото из архива)Фото: Georg Hochmuth/APA/picture alliance

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил канцлеру Карлу Нехаммеру, лидеру Австрийской народной партии, занявшей второе место на выборах, сформировать правительство вместо Херберта Кикля, главы победившей правопопулистской Австрийской партии свободы. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило агентство AFP.

По его оценке, речь идет об уникальном прецеденте. Ни одна другая партия не хочет входить в коалицию с одержавшими верх правопопулистами и Киклем. На этапе предварительных переговоров после выборов в сентябре тот не нашел партнеров.

"Ситуация требует новых решений"

В этой связи глава Австрии уже заявил о "совершенно необычном случае". "Когда ситуация - новая, она требует новых решений", - отметил Ван дер Беллен. По его словам, сейчас речь идет о том, чтобы "найти другой способ создать стабильное и честное федеральное правительство, способное действовать как можно быстрее".

Глава государства попросил Нехаммера "без промедления" начать коалиционные переговоры с занявшей третье место Социал-демократической партией.

Канцлер принял мандат, но не гарантирует результатов

Канцлер заявил, что он принял мандат на формирование правительства и хочет приступить к диалогу с социал-демократами как можно скорее. При этом Нехаммер приглушил ожидания: "Сегодня я не могу сказать, приведут ли эти переговоры к формированию правительства".

"С точки зрения стабильного парламентского большинства нам понадобится третий партнер", - резюмировал он.

Выборы в парламент Австрии прошли 29 сентября. По их итогам правая Австрийская партия свободы победила на выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента). За ней следуют консервативная Австрийская народная партия действующего канцлера Нехаммера и социал-демократы. В парламент также прошли либеральная партия "Новая Австрия и Либеральный форум" и "зеленые".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Österreich Kunsthistorisches Museums in Wien

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

Особенно хороша она весной и летом: зеленые лужайки, цветники и кофе на солнышке. Зато осень здесь - сезон театральных премьер. А зимой вас порадуют рождественские ярмарки и бесчисленные музеи.
Культура20 мая 2019 г.19 фото
external

Партия, подыгрывающая Путину, выиграла выборы в Австрии, что будет с Ливаном после гибели Насраллы. DW Новости (30.09.2024)

Партия, подыгрывающая Путину, выиграла выборы в Австрии, что будет с Ливаном после гибели Насраллы. DW Новости (30.09.2024)

В Австрии состоялись выборы парламента республики. К ним был прикован интерес не только жителей альпийской страны, но и далеко за ее пределами. Причиной тому стал небывалый взлет рейтингов ультраконсервативной партии.
30 сентября 2024 г.30:59 мин.
Лидер Австрийской партии свободы Херберт Кикль и ее сторонники

После выборов: что означает победа правых популистов в Австрии?

После выборов: что означает победа правых популистов в Австрии?

В Австрии предстоят сложные коалиционные переговоры после победы на выборах правопопулистской партии АПС. Их результаты, очевидно, повлияют на политическую ситуацию не только в самой Австрии.
Политика1 октября 2024 г.