Берлин, Лондон и Париж призвали к перемирию в секторе Газа

В секторе Газа необходимо перемирие, так как "слишком много мирных жителей" стало жертвами войны, заявили Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон.

Министры иностранных дел Германии и Великобритании призвали к новому перемирию в секторе Газа. "Мы должны делать все, что мы можем, чтобы достичь устойчивого перемирия, которое приведет к устойчивому миру", - заявили Анналена Бербок (Annalena Berbock) и Дэвид Кэмерон в совместной статье для издания Sunday Times , опубликованной в воскресенье, 17 декабря.

В своей статье Бербок и Кэмерон указали на острую необходимость заключить перемирие как можно скорее, так как в этом конфликте погибло "слишком много мирных жителей". Вместе с тем министры отклонили требование к Израилю заключить "полное и немедленное перемирие". Это требование привело бы к игнорированию причин, почему Израиль был вынужден защищать себя. "ХАМАС осуществил варварское нападение на Израиль и каждый день запускает ракеты, чтобы убивать израильтян", - говорится в статье. ХАМАС, требуют авторы, должен сложить оружие.

Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден заявил в тот же день, что Израиль находится в очень тяжелой ситуации, потому что враги прикрываются мирным населением, в частности пациентами больниц. Поэтому Израиль должен учиться осторожности.

До этого с призывом к перемирию на встрече с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном выступила и глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна. Коэн, однако, повторил израильскую позицию, согласно которой прекращение огня в настоящее время было бы подарком для терроористической организации ХАМАС. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжены. Они необходимы для освобождения заложников и для "победы над нашими врагами", подчеркнул премьер.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще порядка 130 человек, захваченных 7 октября.

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