  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

В секторе Газа обнаружены тела трех израильских заложников

Сергей Куприков
15 декабря 2023 г.

Армия обороны Израиля сообщила, что двое из погибших заложников были военными. Террористы ХАМАС удерживают еще 135 человек.

https://p.dw.com/p/4aBjl
Фотографиии израильских заложников
Фотографиии израильских заложниковФото: Mahmoud Illean/AP/dpa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 15 декабря, заявила об обнаружении в секторе Газа тел трех заложников ХАМАС. "В ходе операции в Газе войска специального назначения ЦАХАЛ обнаружили тело 28-летнего заложника Элии Толедано и доставили его назад в Израиль", - сообщила армия в своем Telegram-канале.

"Наша национальная миссия состоит в том, чтобы найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой. Мы работаем вместе с органами безопасности, используем все разведывательные и оперативные средства, чтобы вернуть всех заложников", - сообщили в ЦАХАЛ.

Толедано, имевший двойное гражданство Израиля и Франции, был похищен боевиками террористической палестинской организации ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале Supernova в кибуце Реим, неподалеку от границы с сектором Газа. Его подруга, 21-летняя Миа Шем, также похищенная террористами, провела в плену ХАМАС 54 дня и была освобождена 30 ноября в ходе обмена заложников на заключенных палестинцев.

Тела двух военных возвращены на родину

Израильская армия также обнаружила в секторе Газа тела двух военных - капрала Ника Бейзера и сержанта Рона Шермана, похищенных палестинскими радикалами 7 октября, и возвратила их на родину.  По информации пресс-службы ЦАХАЛ, обоим погибшим было по 19 лет, они служили в Управлении координации и связи в секторе Газа, которое, в частности, координирует работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Израилем.

В настоящее время в заложниках у ХАМАС и других палестинских группировок остается порядка 135 человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября

Смотрите также:

Акции протеста в Израиле

 