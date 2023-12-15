В секторе Газа обнаружены тела трех израильских заложников

Армия обороны Израиля сообщила, что двое из погибших заложников были военными. Террористы ХАМАС удерживают еще 135 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 15 декабря, заявила об обнаружении в секторе Газа тел трех заложников ХАМАС. "В ходе операции в Газе войска специального назначения ЦАХАЛ обнаружили тело 28-летнего заложника Элии Толедано и доставили его назад в Израиль", - сообщила армия в своем Telegram-канале.

"Наша национальная миссия состоит в том, чтобы найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой. Мы работаем вместе с органами безопасности, используем все разведывательные и оперативные средства, чтобы вернуть всех заложников", - сообщили в ЦАХАЛ.

Толедано, имевший двойное гражданство Израиля и Франции, был похищен боевиками террористической палестинской организации ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале Supernova в кибуце Реим, неподалеку от границы с сектором Газа. Его подруга, 21-летняя Миа Шем, также похищенная террористами, провела в плену ХАМАС 54 дня и была освобождена 30 ноября в ходе обмена заложников на заключенных палестинцев.

Тела двух военных возвращены на родину

Израильская армия также обнаружила в секторе Газа тела двух военных - капрала Ника Бейзера и сержанта Рона Шермана, похищенных палестинскими радикалами 7 октября, и возвратила их на родину. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, обоим погибшим было по 19 лет, они служили в Управлении координации и связи в секторе Газа, которое, в частности, координирует работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Израилем.

В настоящее время в заложниках у ХАМАС и других палестинских группировок остается порядка 135 человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября

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