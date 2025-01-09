ФРГ в срочном порядке передаст Украине управляемые ракеты

Министр обороны Писториус пообещал Киеву ракеты для систем ПВО IRIS-T. Он заверил Украину, что она может рассчитывать на дальнейшую помощь со стороны ФРГ, независимо от исхода выборов в бундестаг.

Германия в срочном порядке передаст Украине новую партию управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии. Эти ракеты первоначально предназначались для бундесвера, но теперь они будут направлены напрямую с производства в Украину, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на заседании Контактной группы по обороне Украины на базе ВВС США в немецком Рамштайне в четверг, 9 января.

На фоне продолжающихся авиаударов России по Украине, в том числе с применением кассетных боеприпасов, Писториус добавил: "Мы сначала обеспечим Украину, прежде чем пополнять собственные запасы". По словам министра, Украина может рассчитывать на Германию в плане военной помощи, независимо от исхода досрочных выборов в бундестаг, назначенных на 23 февраля.

Министерство обороны ФРГ в своем микроблоге на платформе Х сообщило: "Германия продолжает надежно и энергично помогать Украине. В 2025 году будут поставлены уже обещанные шесть систем IRIS-T, а теперь Германия выделит еще и почти 50 управляемых ракет для систем IRIS-T".

Системы Patriot для защиты узла поддержки Украины

Для защиты крупнейшего логистического узла поддержки Украины Германия в ближайшие недели направит две системы ПВО Patriot и 200 солдат на срок примерно в шесть месяцев в Польшу, где они будут находиться под командованием НАТО.

На 1051-й день войны России против Украины союзники Киева, включая министра обороны США Ллойда Остина, обсуждали в Рамштайне, как продолжать помощь Украине в отражении российской агрессии. Остин в ходе встречи объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву на сумму в 500 млн долларов и пообещал Украине дальнейшую поддержку со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз лично принимает участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне.