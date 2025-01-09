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США выделят Украине военную помощь на 500 млн долларов

Кирилл Шестаков
9 января 2025 г.

Глава Пентагона Ллойд Остин перед скорой сменой правительства США пообещал, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину.

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Министр обороны США Ллойд Остин
Ллойд Остин Фото: Heiko Becker/REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву объемом 500 миллионов долларов (около 485 миллионов евро) и пообещал Украине дальнейшую поддержку Соединенных Штатов. "Борьба Украины важна для всех нас", - сказал Остин в четверг, 9 января, во время заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе ВВС США в немецком Рамштайне.

"Война Путина является вызовом свободным людям во всем мире. И мы все заинтересованы в том, чтобы автократы не ставили свои имперские амбиции выше основополагающих прав свободных и суверенных народов" - заявил Остин, дорабатывающий последние недели на посту главы Пентагона. Во встрече приняли участие представители около 50 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского и главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius).

В новый пакет помощи вошли ракеты ПВО, боеприпасы и крылатые ракеты для переданных Украине истребителей F16. Пентагон настаивает на том, чтобы военная помощь была доставлена в Украину до конца января, указывает агентство AP.

Зеленский: Нужно и дальше укреплять оборонные коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страны-участницы Контактной группы прошли "такой долгий путь, что было бы просто безумием все бросить и не продолжать укреплять" созданные ими оборонные коалиции. "Независимо от того, что происходит в мире, каждый хочет быть уверен, что его страна не будет просто стерта с карты", - заявил глава украинского государства.

Формат "Рамштайн" перед сменой правительства США

25-я встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" проходит на фоне близящейся смены правительства США, которая произойдет менее чем через две недели. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал военную помощь Украине и заявлял, что в короткий срок может закончить российско-украинскую войну. Это вызывало опасения у Киева и его союзников, что Трамп может вынудить Украину пойти на серьезные уступки Москве, отмечает агентство AFP.

Издание Politico пишет, что уход Остина с поста министра обороны США может привести к распаду коалиции союзников Украины в рамках формата "Рамштайн", что, в свою очередь, станет "ударом" для Киева.

"Сейчас особенно неспокойное время, поскольку новая администрация Трампа проявляет скептицизм к оказанию помощи Украине, а новые ультраправые европейские правительства выражают меньшую заинтересованность в отправке Киеву большего количества вооружений", - говорится в публикации.

 

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