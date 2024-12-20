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"Коалиция дронов" поставит Украине десятки тысяч БПЛА

Роман Сулима
20 декабря 2024 г.

По словам заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда, входящие в коалицию более 20 стран с января 2025 года увеличат темпы поставки этого вида оружия в защищающуюся от российской агрессии страну.

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Современный беспилотник в воздухе
Современный беспилотникФото: Countrypixel/picture alliance

Более двадцати стран, которые входят в так называемые "коалицию дронов" и "морскую коалицию", созданные в рамках возглавляемого США формата "Рамштайн", начнут с января 2025 года поставлять Украине "десятки тысяч" беспилотников различных типов. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе выступления перед депутатами Палаты общин в Лондоне заявил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, чьи слова приводит издание "Європейська правда".

"Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение - мы начнем поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Великобритания возглавляет вместе с нашими партнерами из Норвегии и Латвии, - цитирует Полларда украинское издание. - Британское правительство продолжит работать с Украиной, содействуя ее прогрессу на пути к членству в НАТО". Чиновник также отметил, что Великобритания продолжает сотрудничество со странами формата "Рамштайн" для того, "чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и увеличить цену ведения войны для России", говорится в материале.

Кроме того, Поллард сообщил, что новый пакет военной помощи Украине на 286 миллионов долларов (275 млн евро), о котором стало известно 19 декабря, будет включать 233 млн долларов, выделенных управляемым Великобританией Международным фондом помощи Украине. Эти средства пойдут на закупку ключевого военного оборудования, включая системы ПВО, их комплектующие, а также на усиление боевых возможностей ВМС Украины, уточняет "Європейська правда".

"Коалиция дронов" создана в 2024 году

Как напоминает украинское издание, в июне Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине FPV-беспилотников на сумму 352 тысячи евро, получив 265 заявок. Месяцем спустя страны-участники этой коалиции подписали меморандум, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро. В ноябре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что участники "коалиции дронов" выделят на поддержку страны 1,8 млрд евро.

"Коалиция дронов" была создана в 2024 году для поддержки украинских военных в их противостоянии российской агрессии. В рамках инициативы Латвия, в частности, предоставляет полигоны и производственные мощности для тестирования и усовершенствования новых беспилотных технологий.

 

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