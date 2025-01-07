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США объявят о новом пакете помощи Украине в Рамштайне

Евгений Жуков
8 января 2025 г.

Министр обороны США Ллойд Остин 9 января отправится в Рамштайн, где объявит о последнем пакете помощи Украине со стороны нынешней американской администрации, передает AP. Точная сумма пока не называется.

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Министр обороны США Ллойд Остин в Рамштайне (фото из архива)
Министр обороны США Ллойд Остин в Рамштайне (фото из архива)Фото: AFP/Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о своем последнем пакете военной помощи Киеву в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию для участия в Контактной группы по Украине в Рамштайне. Об этом во вторник, 7 января, сообщает информационное агентство AP, приводя слова двух высокопоставленных американских чиновников.

Собеседники агентства не назвали точную сумму пакета помощи, отметив, что он будет "значительным". Между тем, по словам чиновников, в него войдут не все средства в объеме около 4 миллиардов долларов, оставшиеся в рамках одобренного Конгрессом финансирования помощи Украине. Вероятно, в распоряжение команды по вопросам обороны нового главы Белого дома Дональда Трампа останется "несколько миллиардов долларов", которые она сможет предоставить Киеву, если решит это сделать, указали представители администрации США на брифинге для журналистов, отправляющихся в поездку вместе с Ллойдом Остином.

Представители Пентагона, занимающиеся вопросами поддержки Украины, обсуждают с переходной командой Трампа "все вопросы, которые мы считаем важными", подчеркнул один из чиновников.

Встреча "Рамштайна" по Украине запланирована на 9 января

Встреча представителей коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине на авиабазе ВВС США в немецком Рамштайне запланирована на четверг, 9 января.

Несколькими днями ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что в ближайшее время США объявят о новом пакете помощи Украине.

В предыдущий раз о выделении пакета военной помощи президент США Джо Байден объявил 30 декабря. Тот пакет объемом 2,5 млрд долларов состоял из двух частей. Первая - это оружие из запасов американской армии общей стоимостью 1,25 млрд долларов. Вторая - 1,22 млрд долларов на закупку вооружений у американских производителей в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

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