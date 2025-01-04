Встреча "Рамштайна" по Украине запланирована на 7 января

Очередная, 25-я, встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине запланирована на 7 января на авиабазе ВВС США в немецком Рамштайне. Об этом сообщила на брифинге в пятницу, 3 января, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, в этой встрече Контактной группы по Украине намерен участвовать министр обороны США Ллойд Остин.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в тот же день сообщил о новом пакете военной помощи Украине, о котором США могут объявить в ближайшие дни.

В предыдущий раз о выделении пакета военной помощи президент США Джо Байден объявил 30 декабря. Тот пакет объемом 2,5 млрд долларов состоял из двух частей. Первая - это оружие из запасов американской армии общей стоимостью 1,25 млрд долларов. Вторая - 1,22 млрд долларов на закупку вооружений у американских производителей в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Таким образом Вашингтон предоставляет Киеву, "как срочную помощь, которую он сможет эффективно использовать на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения", отмечалось в пресс-релизе на сайте Белого дома. Там также говорилось, что теперь использованы все средства, выделенные Конгрессом США в этом году в рамках USAI.