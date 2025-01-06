Блинкен: У Украины есть потенциал для процветания в будущем

Госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен дал интервью газете The New York Times (NYT). "Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к взаимодействию", - заявил Блинкен в опубликованном американской газетой материале в субботу, 4 января. Более того, госсекретарь подчеркивает, что "если будет прекращение огня, то оно даст время Путину отдохнуть и перевооружиться, чтобы затем снова атаковать".

Вместе с тем глава Госдепартамента заявил, что с самого начала агрессивной войны России против Украины администрация президента Джо Байдена делала все возможное, "чтобы не допустить прямого конфликта (США. - Ред.) с Россией". При этом о целиком допущенном США полномасштабном военном конфликте в Украине политик сказал: "Прежде всего, то, что мы оставляем - это государство Украина, что не было очевидным, потому что амбиции Путина состояли в том, чтобы стереть его с карты. Мы остановили Путина. Он потерпел неудачу. Украина стоит. И я считаю, что у нее есть потенциал не только выжить, но и процветать в будущем".

Блинкен надеется на поддержку Украины новой администрацией США

Уходящий госсекретарь добавил при этом, что "все зависит от решений, которые примет будущая администрация (Дональда Трампа. - Ред.) и многие другие страны". На уточняющий вопрос о том, будет ли "судьба Украины" и в дальнейшем зависеть от ее главного союзника США, Блинкен ответил размыто. "Послушайте, я очень надеюсь - и я не хочу говорить "ожидаю", но я определенно очень надеюсь, что США останутся тем же жизненно важным союзником Украины, что и были. Речь же не только об Украине, речь никогда и не шла только об Украине", - сказал он.

Заявления госсекретаря США прозвучали на фоне сообщений о возможных закулисных переговорах между Вашингтоном и Москвой о будущем Украины, распространяемых в последнее время мировыми СМИ. Интервью опубликовано за две недели до истечения срока полномочий президента Джо Байдена. Вся администрация Байдена покинет свои посты 20 января - на этот день намечена инаугурация вновь избранного президента Дональда Трампа.

Блинкен: Китай мог предостеречь Путина от применения ЯО

США серьезно относятся к опасности применения Россией ядерного оружия в войне против Украины, заявил Энтони Блинкен в интервью газете Financial Times, опубликованном за день до интервью в NYT. По его словам, президент РФ Владимир Путин, как казалось, рассматривал ядерный вариант, и США были "очень обеспокоены" этим. "Даже если вероятность составляла от 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного", - сказал Блинкен. Издание отмечает, что президент США Джо Байден, принимая решение не предоставлять определенные виды оружия Киеву, часто ссылался на риск эскалации войны.

Как заметил глава Госдепартамента, у США "есть основания полагать, что Китай вступил в контакт с Россией" и предостерег ее от применения ядерного оружия, несмотря на поддержку Москвы. По его словам, это могло произойти после того, как США сообщили Китаю, что Путин планирует разместить ядерное оружие в космосе. Позицию Китая в отношении войны в Украине Блинкен назвал "попыткой усидеть на двух стульях", и подчеркнул, что Пекин "по-прежнему продает РФ критически важные материалы, помогая ей восстановить базу оборонной промышленности".