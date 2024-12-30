США выделяют Украине почти 2,5 млрд долларов военной помощи

Президент Джо Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов. В него вошли как оружие из запасов армии США, так и средства на закупку вооружений у американских производителей.

Действующий президент США Джо Байден в понедельник, 30 декабря, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. Пакет состоит из двух частей. Первая - это оружие из запасов американской армии общей стоимостью 1,25 млрд долларов. Вторая - 1,22 млрд долларов на закупку вооружений у американских производителей в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Таким образом Вашингтон предоставляет Киеву, "как срочную помощь, которую он сможет эффективно использовать на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения", отмечается в пресс-релизе на сайте Белого дома. Там также говорится, что теперь использованы все средства, выделенные Конгрессом США в этом году в рамках USAI.

"Министерство обороны США находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники", сообщается также в пресс-релизе. От имени Джо Байдена в нем говорится, что "Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне" до истечения его президентского срока в январе.

После того как РФ в ночь на Рождество совершила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, Байден поручил Пентагону ускорить поставки вооружений Киеву.

Новый пакет невоенной помощи США

Министр финансов США Джанет Йеллен в тот же день, 30 декабря, объявила о выделении Киеву еще 3,4 млрд долларов, которые пойдут на невоенные цели. К ним относятся, в частности, защита и восстановление критически важной инфраструктуры Украины, страдающей от российских обстрелов.

Этот транш стал последним, сделанным в рамках Закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году, отметила Йеллен. В общей сложности, по ее словам, прямая бюджетная помощь Вашингтона Киеву составила с 2022 года более 30 млрд долларов.