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FT: Трамп пообещал продолжать поддерживать Украину

Александра Иванова
21 декабря 2024 г.

Помощники избранного президента США Дональда Трампа сообщили европейским чиновникам его планы, пишет FT. Так Трамп намерен продолжать поддерживать Украину и будет добиваться увеличения расходов стран НАТО на оборону.

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Президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний кандидат в президенты США Дональд Трамп в Нью-Йорке, февраль 2024 года
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Нью-Йорке, февраль 2024 годаФото: Julia Demaree Nikhinson/AP/picture alliance

Дональд Трамп планирует после вступления в должность президента США продолжать помогать Украине, пишет в пятницу, 20 декабря, газета Financial Times (FT) со ссылкой на команду республиканца. В то же время Трамп, по словам источников FT, намерен потребовать от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Как рассказали журналистам люди, знакомые с ходом переговоров, ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике в ходе консультаций в текущем месяце уведомили высокопоставленных европейских чиновников о его позиции.

На данный момент только 23 из 32 членов НАТО тратят на военные нужды как минимум 2% своего ВВП, напоминает FT. Увеличение этих расходов до 5% означало бы более чем их удвоение. Один из европейских чиновников, знакомых с планами Трампа, в беседе с изданием указал, что речь идет скорее о "трех или более процентах" ВВП. Он уточнил, что США собираются обсудить эту тему на саммите Североатлантического альянса в Гааге в июне 2025 года.

По данным Белого дома, в 2024 году расходы США на оборону составят около 3,1% ВВП. В последний год первого президентского срока Трампа (в 2020 году) расходы Пентагона достигли 3,4%, пишет FT.

Политика ЕС в сфере безопасности при Трампе

Представители ключевых стран - членов НАТО - Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, - а также генсек альянса Марк Рютте 18 декабря провели в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важной темой обсуждений при этом были контуры европейской политики безопасности после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 19 декабря созвонился с Трампом. После этого разговора глава германского правительства сообщил журналистам, что он "вполне уверен, что США и Европа продолжат оказывать помощь Украине".

Со своей стороны Владимир Зеленский во время пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе подчеркнул важность совместных гарантий безопасности для Киева от США и Европейского Союза. "Европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это нельзя обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае - сегодняшние или будущие - это НАТО, и НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - отметил он.

 

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