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Зеленский в Рамштайне призвал Запад ввести войска в Украину

Александра Иванова
9 января 2025 г.

"Наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру", - заявил украинский лидер на открытии встречи союзников Киева на авиабазе США в Рейнлайнд-Пфальце.

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече Контактной группы по Украине в Рамштайне, 9 января 2024 года
Владимир Зеленский в РамштайнеФото: Heiko Becker/REUTERS

Развертывание иностранного контингента войск в Украине - один из лучших инструментов для принуждения России к миру. Такую точку зрения высказал украинский президент Владимир Зеленский в ходе 25-й встречи Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в германском Рейнланд-Пфальце в четверг, 9 января.

"Мы все понимаем - на сегодняшний день цели (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и сломать всех нас, и вас тоже. Поэтому наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру, - заявил украинский лидер на открытии встречи. - Я считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем более практичными в том, чтобы сделать это возможным".

В своем Telegram-канале Зеленский напомнил в этот же день, что в прошлом году "с идеей размещения в Украине партнерских контингентов", выступила Франция - "для того чтобы приблизить мир". "Сигналы" в пользу этой идеи Киев услышал и от Великобритании, говорится также в посте.

Очевидно, предвосхищая ожидаемую критику подобной инициативы со стороны противников эскалации конфликта, президент Украины добавил: "Многие российские угрозы и смелые заявления оказались блефом, особенно после того, как украинцы вошли в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем еще настойчивее работать над тем, чтобы подтолкнуть Россию к миру".

Встреча Зеленского с министром обороны ФРГ в Рамштайне

Кроме прочего, Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился в Рамштайне с министром обороны Германии Борисом Писторисом (Boris Pistorius). Темами обсуждения при этом стали военная помощь Украине в 2025 году, поставки дополнительных средств ПВО, будущая работа формата "Рамштайн", поддержка украинского производства вооружения и техники, следует из поста.

"Украина благодарна Германии за лидерство в усилении нашей ПВО, за тысячи жизней, которые мы спасли вместе", - подчеркнул Зеленский.

Миротворческий контингент для Украины

В середине декабря агентство Reuters передавало со ссылкой на источники, что европейские страны обсуждают возможность отправки в Украину миротворческого контингента, который будет следить за выполнением условий мирного соглашения, если оно будет заключено. По данным собеседников агентства, в Украину могут отправить военных из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. При этом источники Reuters отмечали, что некоторые европейские лидеры считают, что сейчас не время даже обсуждать этот вопрос.

Возможность отправки в Украину миротворцев стали активнее поднимать после встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря. Трамп, по информации источников Reuters, исключил участие американских войск в возможной миротворческой операции, подчеркнув, что это дело европейцев.

 

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