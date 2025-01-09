Чем "Рамштайн" помог Украине и что будет с приходом Трампа?

На заседании Контактной группы по Украине, известной как формат "Рамштайн", 9 января 2025 года, США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на 500 миллионов долларов. Этот пакет чиновники в Вашингтоне ранее называли "существенным". Как сообщается, в него вошли дополнительные ракеты для ПВО, ракеты для истребителей, оборудование для поддержки самолетов F-16, бронированные мостовые системы, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

На встречу в Германию прибыли президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров. "Ключевое для Украины - продолжить усиливать нашу противовоздушную оборону, дать Украине возможность, как минимум, отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию", - сказал Зеленский накануне в своем обращении. Выступая на заседании в Рамштайне, он добавил, что Украина желала бы получить лицензирование на производство американских систем противовоздушной обороны.

Заседание контактной группы проходило на фоне российского удара по Запорожью, унесшего жизни 13 человек и оставившего более сотни раненых. "Украина важна для всех нас. Мы не должны отступать. Если Путин проглотит Украину, его аппетиты только возрастут", - предостерег министр обороны США Ллойд Остин, возглавляющий последнюю встречу в этом формате перед инаугурацией президента Дональда Трампа 20 января. Каковы перспективы данного формата, и что может прийти ему на замену?

Формат "Рамштайн" объединил 50 стран

Через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года министр обороны США Ллойд Остин впервые пригласил своих коллег из стран-союзников в Рамштайн - на главную авиабазу США в Европе, расположенную на юго-западе ФРГ. Это стало началом основания Контактной группы по Украине, главная цель которой - оперативная координация военной помощи Киеву. "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена настолько, чтобы не смогла сделать то, что она сделала во время вторжения в Украину", - объявил Остин в Киеве 25 апреля 2022 года накануне первой встречи в формате "Рамштайн".

Ныне, почти три года спустя, Остин убежден, что данная стратегия "помогла Украине выжить, защитить свою суверенную территорию", в то время как российские "потери 700 тысяч военных убитыми и ранеными - невозможно было бы представить три года назад", - подытожил он в интервью Bloomberg 8 января.

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: Heiko Becker/REUTERS

С 2022 года заседания группы стали также площадкой анонсирования поставок новых видов вооружений. Уже на первой встрече в апреле 2022 года тогдашняя министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) пообещала предоставить Киеву тяжелые вооружения, а ее преемник на этом посту Борис Писториус (Boris Pistorius) прибыл в Рамштайн уже через день после вступления в должность. Благодаря утвержденным в Рамштайне пакетам помощи, Украина получила миллионы боеприпасов, современные истребители, системы противовоздушной обороны, системы противодействия БПЛА, танки и другое оборудование.

Американские чиновники накануне 25-го заседания "Рамштайна" отчитались, что за время существования формата, объединившего почти 50 государств-союзников, не менее 126 миллиардов долларов было выделено Украине на вооружение, обучение персонала и оборудование. Из них США предоставили около 66 миллиардов долларов - чуть больше половины. Вклад ФРГ, по данным министерства обороны, стал вторым по объему - около 28 миллиардов евро.

Вся эта поддержка, как отметила в среду заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в конечном итоге помогла Украине выстоять. "Думаю, вполне ясно, что контактная группа - это больше, чем просто общее понимание, это - общая задача", - подытожила она.

Эксперт по вопросам безопасности Штефан Майстер (Stefan Meister) из Германского общества внешней политики (DGAP) в разговоре с агентством France-Presse назвал формат Рамштайн "чрезвычайно центральным" для поддержки Украины за почти три года, что продолжается полномасштабная война РФ. Благодаря гибкости этого формата, говорит Майстер, были приняты "практические для Украины решения", а еще "Рамштайн" облегчил координацию между НАТО, ЕС и странами-членами, и, несмотря на очевидную ведущую роль США, европейские государства также в полной мере использовали свое влияние, добавил берлинский эксперт.

Что будет с "Рамштайном" после прихода Трампа в Белый дом?

Несмотря на заявления политиков о том, что Европа должна делать больше для собственной безопасности и помощи Украине, цифры свидетельствуют о дальнейшей сильной зависимости западной "оборонки" от США. Как отметила в беседе с DW старшая научная сотрудница Атлантического совета (Atlantic Council) в Вашингтоне Рэйчел Риццо, участники встречи в Рамштайне, вероятно, сосредоточатся на том, как Западу подготовиться к президентству Трампа. "Как и в прошлом, будут рассматриваться неотложные потребности Украины на поле боя, а также и долгосрочные нужды в обороне вплоть до 2027 года, как говорится в отчетах Пентагона, - говорит Риццо. - Посмотрим, что из этого получится. Поставок немного, но есть надежда, что администрация Байдена хочет уйти "на сильной ноте", оставляя Украину в сильнейшей позиции до того, как Трамп уже через считанные дни вступит в должность".

Рамштайн - главная база ВВС США в Европе Фото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

По имеющимся данным, для Украины в США неиспользованными остаются еще 3,8 миллиарда долларов в рамках уже утвержденных Конгрессом в апреле прошлого года средств. Но в Пентагоне говорят, что не смогут направить эту помощь в полном объеме, поскольку сами нуждаются в дополнительных средствах от Конгресса для пополнения собственных запасов. Оставшаяся сумма - а это, по оценкам неназванных чиновников, на которых ссылается агентство AP, "больше пары миллиардов долларов", - администрация Трампа сможет еще использовать для помощи Украине. Может, но не обязана.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал американскую помощь Киеву и заявлял, что намерен завершить войну в Украине в сжатые сроки. Многие в Киеве и среди союзников опасаются, что поддержка Украины со стороны Вашингтона будет существенно сокращена после прихода Трампа в Белый дом.

"Рамштайн" в будущем - маловероятен

Несмотря на риторику будущего президента, эксперт по вопросам безопасности Майстер считает, что США "в той или иной форме" продолжат играть важную роль в обороне Украины, потому как Трамп, по его мнению, не является изоляционистом, однако желает, чтобы ему платили за оборону, обеспечиваемую США. Но будут ли продолжаться встречи Контактной группы по Украине в Рамштайне - сейчас это выглядит более чем сомнительно. "Можно спорить, был ли подход Байдена и его поставки Украине эффективными, но он, безусловно, был решительным сторонником борьбы Украины, - комментирует Рейчел Риццо. - Трамп не спешит с выбором".

Россия в начале января заявила, что полностью заняла Курахово в Донецкой области (на фото) Фото: Anton Shtuka/AP/dpa/picture alliance

Верховная представительница Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас отметила готовность со стороны ЕС продолжать работу группы. "Рамштайн" был очень хорошим форматом для поддержки Украины, и Америка является его частью, - сказала она в разговоре с DW на полях встречи в Рамштайне. - Сейчас у нас нет признаков того, что этот формат не будет продолжаться. Если нет, то будем обсуждать дальше. Думаю, что европейские страны готовы занять это место и продолжать поддерживать Украину".

В то же время эксперт по безопасности из вашингтонского Института Катона (Cato Institute) Джошуа Шифринсон в разговоре с DW предположил, что после 20 января новая американская администрация сосредоточится, прежде всего, на попытках дипломатического урегулирования, но с более скромной, нежели достижение полноценного мирного соглашения, конечной целью. "Думаю, что вероятнее то, что мы увидим нечто вроде (договоренностей. - Ред.) о прекращении огня, что постепенно сократит боевые действия и их интенсивность, подобно тому, что мы наблюдали в Корее в 1953 году, или по различным арабо-израильским перемириям, державшимся в течение определенного периода времени, по крайней мере, в 1950-х и 1960-х годах, прежде чем мир был официально оформлен десятилетиями позже", - предполагает Шифринсон.

Спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог накануне в интервью телеканалу Fox News заявил, что рассчитывает на то, что войне РФ против Украины можно будет положить конец в течение первых 100 дней с момента инаугурации Трампа.

В администрации Байдена надеются, что последний пакет помощи Контактной группы в формате "Рамштайн" усилит позиции Киева на возможных предстоящих переговорах о мире. По словам официальных лиц, примерно 80-90 процентов из уже обещанного США будет своевременно поставлено Украине до конца завершения полномочий администрации Джо Байдена, за исключением группы военных автомобилей, находящихся на ремонте.