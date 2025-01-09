Число пострадавших от удара РФ по Запорожью выросло до 113

Число пострадавших от удара РФ по Запорожью выросло до 1139 января 2025 г.
Количество пострадавших в результате российского удара по городу Запорожье, нанесенного накануне, возросло до 113 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил утром в четверг, 9 января, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Как стало известно ранее, вследствие атаки РФ погибли 13 человек.
Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отчиталась о ликвидации пожара в административном здании площадью 800 кв. м. По данным ведомства, в результате авиаудара РФ в городе повреждены четыре административных здания, сгорели 27 автомобилей и трамвай. Поисково-спасательная операция была завершена в ночь на 9 января.
Авиаудар РФ по Запорожью
Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами днем 8 января. Две авиабомбы РФ попали в жилую застройку, сообщал Федоров. Изначально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших, но количество жертв и раненых вскоре резко возросло.
"Сознательный удар по городу", - прокомментировал российскую атаку президент Украины Владимир Зеленский.
9 января в Запорожской области объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки.