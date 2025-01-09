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Спецпосланник по Украине: Трамп не пойдет на уступки Путину

Сергей Ромашенко
9 января 2025 г.

По словам Кита Келлога, Дональд Трамп стремится защитить Украину. Спецпосланник США по Украине полагает, что избранный президент способен положить конец войне за 100 дней.

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Спецпосланник США по вопросам Украины и России в будущей администрации Трампа отставной генерал Кит Келлог
Кит Келлог (фото из архива)Фото: SAUL LOEB/AFP

Кит Келлог, номинированный избранным президентом США на пост спецпосланника по Украине и России, заявил, что Дональд Трамп не намерен идти на уступки Кремлю, а, напротив, стремится защитить Украину. "Он на самом деле пытается спасти Украину и ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это справедливо и честно, и он говорил это неоднократно", - подчеркнул Келлог в интервью телеканалу Fox News в среду, 8 января, комментируя выступление Трампа на пресс-конференции днем ранее.

Келлог сказал, что он не желает говорить от имени Трампа, поскольку, по его словам, избранный президент выражает свою позицию самостоятельно, но отметил, что возможности команды Трампа расширятся, как только тот официально вступит в должность президента после инаугурации.

"Трамп может урегулировать войну в Украине за сто дней"

По мнению Кита Келлога, Дональд Трамп способен предложить "приемлемое решение" для прекращения войны в Украине в ближайшей перспективе. Спецпосланник считает, что срок может быть установлен в 100 дней.

На своей второй пресс-конференции после выборов Трамп, в частности, раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за политику в отношении Украины. По словам избранного президента, Белый дом при Байдене допустил много ошибок в переговорах о возможном вступлении Киева в НАТО. По мнению Трампа, администрация Байдена могла спровоцировать Россию напасть на Украину, поскольку Кремль увидел некомпетентность Вашингтона.

Келлог в разговоре с журналистами подтвердил, что считает большой ошибкой Байдена его отказ вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

 

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