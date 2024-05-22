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Германия - против конфискации активов РФ для Украины

Кирилл Шестаков
22 мая 2024 г.

Для помощи Украине будут использованы только доходы от активов РФ, сами активы остаются неприкосновенными, заявили в правительстве ФРГ.

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Российский рубль
Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Федеральное правительство Германии сдержанно относится к планам США конфисковать замороженные активы РФ и использовать их для помощи Украине. "Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов, а не о самих активах", заявил в среду, 22 мая, на пресс-конференции в Берлине официальный представитель правительства Штефен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

В свою очередь представитель министерства финансов ФРГ добавил, что использованы будут доходы от активов РФ, однако активы Центрального банка РФ "остаются неприкосновенными". "Это означает, что фундаментальные принципы международного права, такие как иммунитет государства, сохраняются", - цитирует его слова агентство Reuters.

Комментарии были даны в преддверии встречи министров финансов стран "Большой семерки" (G7), которая пройдет 24 и 25 мая в Италии. На встрече министры попытаются согласовать общую позицию по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине.

WSJ: ФРГ против ареста активов РФ из-за опасения выплат репараций

"Германия опасается, что конфискация, а не замораживание этих средств может создать прецедент и послужить основанием для новых исков против нее за преступления времен Второй мировой войны", - говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), опубликованной 28 апреля. Издание напоминает, что США и Великобритания считают конфискацию российских замороженных активов "решающей" мерой для победы Украины в войне с Россией.

США намерены конфисковать активы РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев в мае заявил, что правительство намерено конфисковать российские активы в банках США для помощи Украине. По данным представителя Сената США, в американских банках заморожены активы РФ на сумму 5 млрд долларов. По всему миру этих активов - около 300 млрд долларов. Большая часть из них - около 200 млрд евро - заблокированы на территории ЕС.

Правительство РФ рассматривает любой вариант изъятия российских средств, в том числе доходов от них, как экспроприацию, которая повлечет последствия, заявил 22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

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