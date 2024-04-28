Активы РФ: ФРГ против ареста из-за опасения выплат репараций

"Германия опасается, что конфискация активов РФ может послужить основанием для новых исков против нее за преступления времен Второй мировой войны", - пишет американская газета The Wall Street Journal.

Берлин является одним из самых рьяных противников продвигаемой США идеи принудительного изъятия части замороженных в ЕС активов Центробанка РФ на сумму 300 млрд долларов. Причина кроется в том, что "Запад преследует призрак Второй мировой войны", пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в воскресенье, 28 апреля. "Германия опасается, что конфискация, а не замораживание этих средств может создать прецедент и послужить основанием для новых исков против нее за преступления времен Второй мировой войны", - поясняется в публикации.

Газета напоминает, что США и Великобритания считают конфискацию российских замороженных активов "решающей" мерой для победы Украины в войне с Россией. Между тем в Европейском Союзе опасаются, что подобный шаг подорвет репутацию Евросоюза и международное доверие к евро.

Активы России в США и ЕС

В США, которые настаивают на конфискации Евросоюзом средств Центробанка России, размещены российские государственные активы на сумму 9 млрд евро - значительно меньшую, чем средства, находящиеся в юрисдикции ЕС.

В европейском депозитарии Euroclear хранится 191 млрд евро из 260 млрд евро зарубежных активов России, замороженных после ее нападения на Украину. В отчете за 2023 год, обнародованном в начале февраля 2024 года, депозитарий указал, что в связи с обязательством инвестировать активы он получил 4,4 млрд евро процентов от этих средств.

Доходы от активов РФ для восстановления Украины?

В конце января послы стран ЕС дали принципиальное согласие на план Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для восстановления Украины ля восстановления Украины. Согласно предварительно одобренному плану, прибыль будет перечисляться в специальный фонд и храниться там, пока страны ЕС не согласятся единогласно направить их на помощь Украине.

Между тем выработка и согласование внутри ЕС конкретного механизма использования активов представляют большую сложность в связи с возникающими при этом юридическими вопросами. Кроме прочего, как писала газета Financial Times, в Брюсселе опасаются, что это может вызвать финансовую нестабильность и ответные меры со стороны России.

Россия грозит ответными мерами

19 апреля официальная представительница МИД РФ Мария Захарова подтвердила , что в случае конфискации активов Москва будет "руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры". "Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия", - подчеркнула она.

Комментируя отношение внутри G7 к возможности конфискации российских активов, WSJ напоминает, что мнения членов этой организации разделились. В частности, "Япония, которой предъявляют репарационные претензии Южная Корея и другие соседи, выступает против этого шага".

Германия после окончания Второй мировой войны выплатила ряд компенсаций Советскому Союзу и союзным державам. Кроме того, с 1952 года, по данным еврейских организаций, Берлин выплатил более 90 млрд долларов выжившим жертвам Холокоста и их семьям.