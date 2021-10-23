 ″Газпром″ грозит Молдове остановкой поставок газа | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2021

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Россия

"Газпром" грозит Молдове остановкой поставок газа

Российский газовый гигант поставил Молдове жесткое условие: "Газпром" грозит полностью прекратить поставки газа в страну, если Кишинев не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.

Штаб-квартира молдавского энергетического концерна Moldovagaz в Кишиневе

Штаб-квартира молдавского энергетического концерна Moldovagaz в Кишиневе

"Газпром" может полностью отказаться от дальнейших поставок газа в Молдаву, если Кишинев не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Об этом в субботу, 23 октября, заявил официальный представитель российской энергетической компании Сергей Куприянов, сообщив, что долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 млн.

"При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - сказал Куприянов.

При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга. "Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - утверждает он.

"Газпром" уверяет, что политики в данной ситуации нет

Как подчеркнул пресс-секретарь, в ситуации с  поставками газа в Молдову  нет политики, "Газпром" просто не может работать в убыток.

За день до этого безрезультатно завершились двухдневные российско-молдавские переговоры, состоявшиеся у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Согласно сообщениям СМИ, Россия предложила Молдове скидку размером 25 процентов, однако молдавская сторона настаивала на 50 процентах, ссылаясь на нехватку средств.

В тот же день парламент Молдовы проголосовал за  введение режима чрезвычайного положения в стране по причине дефицита газа. Он действует в период с 22 октября по 20 ноября.

Как заявил в субботу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, предложения "Газпрома", сделанные во время переговоров, невыгодны для его страны. "Республика Молдова не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", - написал политик в соцсетях.

Что касается поставок дополнительных объемов газа за октябрь – по 5 млн кубометров в сутки, – то российская сторона обещала осуществить их незамедлительно, сообщил Андрей Спыну.

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    Автор: Андрей Гурков


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