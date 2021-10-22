Молдова и Россия не согласовали условия нового газового контракта

Проходившие в Москве переговоры о решении газового кризиса длились два дня, но не принесли результата. В Молдове объявлено чрезвычайное положение в связи с недостатком газа.
Молдавская делегация в Москве не смогла договориться об условиях продления контракта о поставках газа с российским госконцерном "Газпром" и отбыла в Кишинев. Длившиеся два дня переговоры были прерваны в пятницу, 22 октября.
Молдавскую сторону представляли вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, с российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представители "Газпрома" и правительства России.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, поставки газа в Молдову после 1 ноября оказались под угрозой после того, как молдавская сторона не согласилась на российское предложение "справедливой рыночной цены" с предоставлением дополнительной скидки 25 процентов, настаивая "на снижении цены в два раза ниже рыночной".
Условием предоставления скидки российская сторона назвала возврат задолженности за поставленный газ в размере 700 млн долларов, на что молдавская делегация не согласилась.
Ранее в тот же день парламент Молдовы объявил чрезвычайное положения сроком на один месяц из-за газового кризиса. В настоящее время потребности молдавской энергосистемы в газе покрыты лишь на 67%.
Украина готова предоставить Молдове помощь в поставках некоторого объема газа, этот вопрос будет рассмотрен правительством, заявил сообщил секретарь украинского Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Однако соглашение было продлено еще на месяц, в течение которого Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Это почти в три раза дороже, чем в начале года, когда газ для страны стоил около 250 долларов за тысячу кубометров.
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