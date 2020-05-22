Почему в Берлине так много "беженцев" из Молдовы

Ораниенбургер штрассе, дом 285. Этот адрес в районе Райникендорф на севере Берлина регулярно забивают в навигаторы автобусов с молдавскими номерами. Здесь располагается центр первичного приема и регистрации претендентов на статус беженца. Сюда, после двух дней в пути, они привозят десятки граждан Республики Молдова, которые хотят попросить убежища в Германии. За один только месяц июль в Берлине молдаванами было подано порядка 900 таких заявлений.

Автобусы из Молдавии приезжают, как правило, по ночам. Дошло до того, что этим летом городские службы по приему претендентов на статус беженца перестали справляться с наплывом мигрантов, а берлинские газеты выходили с заголовками типа: "Зов денег - все больше молдаван ищут убежище в Германии".

Молдаване - на первом месте по числу заявлений на статус беженца в Берлине

Сам центр регистрации и общежитие для новоприбывших расположены в глубине парка. На аллее, ведущей из парка к метро, каждая вторая семья говорит на молдавском - и практически все отказываются от интервью. Всего в Берлине на начало сентября находилось порядка 18 тысяч человек, ожидающих рассмотрения властями заявлений на статус беженца.

Претенденты на статус беженца в Берлине

Пресс-секретарь городского ведомства по делам беженцев Саша Лангенбах (Sascha Langenbach) называет "колоссальной" потребность в переводчиках с русского. "Хотя бы для того, чтобы объяснить нашим заявителям, что их ждет в ближайшие дни - как проходит процесс регистрации, какие требования предъявляются в ходе медицинского обследования".

В конце августа ведомство наняло на работу 20 студентов, владеющих русским. Как говорит Лангенбах, их искали по всему городу - и в местном институте славистики, и в еврейской общине.

У входа на охраняемую территорию, где расположены общежития для прибывших, сидят в ожидании три десятка молдаван с чемоданами. Фотографироваться и называть свои имена они наотрез отказываются. Но о причинах своего приезда в Германию говорят открыто: им не хватает денег.

"Мы приехали, чтобы не зимовать дома, - говорит молодая женщина. - Потому что не можем позволить себе покупать газ по восемь лей за кубометр (0,39 евро - Ред.). Нам жить не на что. Если бы было на что жить, я бы не каталась с детьми в Германию".

Скачок числа "беженцев" из Молдовы

Как говорит пресс-секретарь ведомства по делам беженцев Саша Лангенбах, вот уже несколько месяцев молдаване прочно удерживают в Берлине лидерство по числу заявлений об убежище в Германию. На них, по его данным, приходится 50-60 процентов от общего числа заявителей.

Саша Лангенбах, пресс-секретарь ведомства по делам беженцев Берлина

Почему вдруг молдаване ринулись в Германию за статусом беженца? Саша Лангенбах колеблется с ответом и тщательно подбирает слова. "У нас нет объяснений этому, - говорит он. - Но мы знаем, что Молдова - самая бедная страна в Европе, и что средний доход на душу населения там настолько низкий, что это может быть причиной того, что люди хотят жить в Германии в лучших условиях".

Об этом говорят и те молдаване, которые согласились побеседовать с корреспондентом DW на условиях анонимности - ни о каких политических преследованиях речи не шло; но все были в полном восторге от (более чем скромных по немецким меркам) денежных пособий и от бесплатного медицинского обслуживания.

Депутат бундестага: нам надо закрыть эту лазейку

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии и председатель Германо-молдавского форума Фриц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) говорит, что наплыв молдавских "беженцев" - это результат действий небольшой, но весьма предприимчивой части населения Молдовы.

Депутат бундестага Фриц Фельгентрой

"Никто из них не получит никакого убежища, это абсолютно ясно! Потому что в Молдове нет политических репрессий, - говорит политик. - И поэтому понятно, чем все это закончится. Но они нашли лазейку, через которую можно пролезть - и используют ее. Но это лишь крохотная часть населения этой прекрасной страны и я думаю, что это наша обязанность - позаботиться о том, чтобы это прекратилось".

Но закон есть закон: любой иностранец имеет право попросить власти Германии об убежище. И на время рассмотрения заявления он может находиться в стране, получая помощь от государства. В земельном ведомстве по делам беженцев Берлина говорят, что несколько сот евро действительно могут быть основным мотивом для миграции.

Пресс-секретарь Саша Лангенбах объясняет: в рамках процедур по оформлению прибывших предусмотрена помощь - материальная и финансовая, в том числе и трехразовое питание. По его словам, если людей селят в центре размещения, им выплачиваются небольшие карманные деньги - порядка 130 евро на одного взрослого. Если же размещение организовано в общежитии, где нет питания и надо готовить самим, то эта сумма существенно повышается - люди получают по 350 евро в месяц на человека.

"Создается впечатление, что для некоторых это действительно становится причиной попытать счастья в Германии”, - говорит Лангенбах.

Указатель "Убежище" на территории центра первичного приема заявителей

Опрошенные молдаване подтверждают эти предположения. Некоторые из них, не понимая ни слова по-немецки, почему-то уверены в том, что уже в первые дни в Германии им выдадут чуть ли не "чеки на 50 тысяч евро" для оплаты медицинских услуг. "За коммуналку не платим, жилье дают, что еще надо? Тепло, хорошо и еда бесплатно", - восхищается один из молдаван в центре приема беженцев.

Между тем городские власти объявили о том, что с сентября 2021 года денежные выплаты претендентам на статус беженца будут производиться раз в месяц - как это было до пандемии - а не на три месяца вперед. (Периодичность выплат была изменена для того, чтобы сократить число посетителей в центрах по приему беженцев).

В результате уже сейчас заявители будут получать на руки 146 евро в месяц, а не 438 евро сразу на три месяца вперед, как это было до сих пор.

Но сократит ли это число "беженцев" из небогатой, но вполне демократичной страны?

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