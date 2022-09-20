Газохранилища в Германии заполнены более чем на 90%

Несмотря на остановку Россией "Северного потока-1", газовые хранилища в Германии заполнены более чем на 90%, свидетельствуют данные европейской платформы Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI) . "Заполнив газовые хранилища на 90,07%, Германия достигла нового этапа", - написал глава Федерального агентства по сетям в Бонне (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) в своем аккаунте в Twitter во вторник, 20 сентября.

Мюллер отметил, что закаченный газ повысит безопасность энергоснабжения страны и поможет справиться с возможными чрезвычайными ситуациями, но ФРГ необходимо продолжать пополнять запасы. Ранее правительство Германии обязало всех операторов заполнить подземные хранилища к 1 октября не менее чем на 85 процентов, к 1 ноября - не менее чем на 95 процентов.

Германия ищет замену российскому газу

До российского вторжения в Украину Евросоюз получал по газопроводам из РФ около 40% всего потребляемого газа.

В начале сентября российский концерн "Газпром" приостановил поставки по "Северному потоку - 1", сославшись на технические проблемы, которые якобы невозможно устранить из-за западных санкций. В ФРГ заявляют об отсутствии технических причин для прекращения поставок по СП-1 и обвиняют РФ в шантаже.

Германия также получает природный газ по трубопроводам из Норвегии, Нидерландов и Бельгии. В ближайшие выходные ФРГ рассчитывает подписать контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Объединенными Арабскими Эмиратами. Кроме того, на этой неделе в коммуне Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания начинается строительство нового терминала по приему СПГ.

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