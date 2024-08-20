Каспаров дал объявление в Bild с призывом помочь Киеву

"Канцлер Шольц, предоставьте Украине военную помощь, в которой она действительно нуждается", - говорится в объявлении Каспарова, напоминающем об исторической ответственности Германии.

На фоне разгоревшейся в Германии дискуссии о возможности продолжать поддержку Украины в прежнем или даже более масштабном объеме экс-чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров в понедельник, 19 августа, дал в таблоиде Bild объявление площадью в целую страницу с призывом предоставить Киеву "военную помощь, которая ему действительно нужна".

Объявление оформлено в виде фото, изображающего пожилую женщину на свежей могиле. Вокруг нее на кладбище - множество украинских флагов. "Германия однажды завела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается", - написано на этом фото. Там же стоит подпись Гарри Каспарова.

"Канцлер Шольц должен предоставить Киеву все, что требуется"

В тот же день, 19 августа, в газете Welt в разделе "Мнения" появился гостевой комментарий политика на эту же тему. "В XX веке Германия причинила Европе безграничные страдания. В связи с этой историей на Берлине лежит особая ответственность за то, чтобы предотвратить еще одну подобную человеческую трагедию, - говорится в нем. - Настало время, чтобы канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед лицом неспровоцированного российского нападения на Украину предоставил Киеву все, что ему требуется для защиты своих граждан".

"Время пришло: последние действия Украины в Курской области - с использованием немецкого оружия - это значимый, хотя и ограниченный успех, - пишет дале Каспаров. - Более того, они показывают, что украинцы могут победить, но им нужна западная поддержка, чтобы достичь финишной черты".

Россию Владимира Путина Гарри Каспаров называет в своем комментарии "наиболее ощутимым проявлением фашистской угрозы в Европе с 1945 года".

Берлин намерен продолжать поддерживать Киев

19 августа заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Bücher) заявил, что Берлин не намерен отказываться от дальнейшей помощи Украине ни по финансовым соображениям, ни по внутриполитическим мотивам. "Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эту помощь, остаются в силе", - подчеркнул он.

Минфин ФРГ: "Новые обязательства должны быть обеспечены в бюджете"

Дискуссия о возможности сокращения финансовой поддержки Украины Германией разгорелась после появления в немецких СМИ сообщений о письме, которое министр финансов страны Кристиан Линднер (Christian Lindner) направил главам МИД и Минобороны ФРГ - Анналене Бербок (Annalena Baerbock) и Борису Писториусу (Boris Pistorius). В этом письме Линднер предупредил, что "новые меры" с платежными обязательствами Германии должны приниматься только в том случае, если их финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на этот и последующие годы.

Ранее генерал бундесвера Кристиан Фройдинг (Christian Freuding), подчеркнув в подкасте Nachgefragt, что военная помощь Украине является для Германии "моральным долгом", напомнил, что Берлин оказывает Киеву самую большую поддержку после США. "Только в текущем году мы выделим на военную поддержку Украины сумму между 6,5 и 7 млрд евро. Если рассматривать все время войны, мы видим поддержку, которая была оказана или гарантирована договором и согласована, на общую сумму более чем 28 млрд евро", - уточнил генерал бундесвера.

В конце июля финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на фоне продолжающейся войны с Россией Украине потребуется от Запада в 2025 году дополнительное финансирование на сумму в 12-15 млрд долларов.

Ситуация вокруг федерального бюджета Германии на 2025 год остается напряженной. В частности, между правящими партиями до сих пор не утихли разногласия по поводу того, как как закрыть "дыру" в 10 млрд евро, образовавшуюся из-за недостатка налоговых поступлений.