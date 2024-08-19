Киев получит помощь за счет доходов от активов РФ в 2024-м

Правительство Германии рассчитывает, что часть процентов от замороженных на Западе российских активов будет доступна Украине уже в конце текущего года. Об этом заявил в понедельник, 19 августа, в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). Как и представители федеральных министерства финансов и министерства иностранных дел, Бюхнер опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что помощь Украине может быть сорвана.

Страны G7 и Европейский Союз в июне 2024 года приняли решение предоставить Украине из процентов от замороженных российских активов дополнительную финансовую помощь в размере около 50 млрд долларов на случай непредвиденных обстоятельств. Предполагается, что эти деньги Украина сможет получить в качестве кредита.

FAS: Правовая неопределенность приводит к заморозке выплат

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) сообщила, однако, что с правовой точки зрения пока не определено, могут ли проценты от замороженных активов РФ быть использованы для финансирования военной помощи Украине. Это, по материалам издания, уже привело к заморозке новых выплат Киеву, и недавно по этой причине не удалось профинансировать поставку из Германии предназначавшейся для Украины системы ПВО IRIS-T. FAS указала также, что выплата денег в следующем году тоже будет неопределенной.

Правительство ФРГ намерено выделить Украине в 2024 году около 7,4 млрд евро в качестве военной помощи. В бюджете на 2025 год на эти цели запланировано 4 млрд евро.

Украина получит обещанные системы ПВО

Вольфганг Бюхнер опроверг сообщения, что Украина не получит от Германии обещанные системы ПВО. По его словам, до конца 2024 года Берлин поставит Киеву две системы Iris-T-SLS, а в 2025 году - три Iris-T-SLS и еще три Iris-T-SLM. "Федеральный канцлер по-прежнему придерживается обещания, что военная помощь будет оказываться до тех пор, пока это будет необходимо в оборонительной борьбе Украины против России", - подчеркнул Бюхнер. Эту позицию подтвердили и в МИД Германии. "Поддержка Украины не ослабевает", - заявил представитель министерства иностранных дел Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).