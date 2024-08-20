США и Киев обсудили дальнейшую военную поддержку Украины

Остин обсудил с Умеровым военные потребности Киева. В Пентагоне не уточнили, предоставляет ли Вашингтон Киеву дополнительные спутниковые данные на фоне наступления ВСУ под Курском.

Глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым продолжение поддержки со стороны союзников и партнеров Киева "для удовлетворения неотложных военных потребностей Украины". Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Министр подтвердил, что США поддерживают Украину и что обе (страны. - Ред.) продолжат сохранять тесные контакты", - подчеркнула она. Сингх подтвердила, что в Украине наблюдается перемещение российских войск, но не уточнила, из каких конкретно районов они перебрасываются в Курскую область.

Как отмечает агентство dpa, замглавы пресс-службы Пентагона не стала прояснять, предоставляет ли Вашингтон Киеву дополнительные спутниковые данные на фоне наступления ВСУ в РФ.

Зеленский: Цель ВСУ - "создание буферной зоны"

ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции". На момент публикации материала заявления сторон не представляется возможности оперативно проверить.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что цель наступления ВСУ в Курской области - "создание буферной зоны на территории агрессора". Комментируя ситуацию на фронте в Торецке и на Покровском направлении, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои, украинский лидер отметил, что за сутки военные РФ совершили десятки атак, однако ВСУ "делают все для сохранения позиций".

Киев просит Запад ускорить поставки боетехники

Отдельно президент Украины обратился к западным лидерам, призвав их ускорить поставки новой военной помощи Киеву.

Украинские военные контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области РФ, заявил Зеленский 19 августа на совещании с руководителями зарубежных дипучреждений Украины.