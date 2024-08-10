Пентагон выделил дополнительную помощь Украине

Пакет Минобороны США в 125 млн долларов включил средства противовоздушной обороны, многоцелевые радары, а также противотанковое оружие.

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине для обеспечения безопасности. О новом транше из запасов Пентагона в пятницу, 9 августа, уведомили в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

Пакет оценочной стоимостью в 125 млн долларов (114 млн евро) включает средства противовоздушной обороны (ПВО), многоцелевые радары для обнаружения и противодействия артиллерии противника, а также противотанковое оружие.

В числе поставляемого оборудования - ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-милимметровые артиллерийские боеприпасы, многоцелевые радары, противотанковый ракетный комплекс TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи, боеприпасы для стрелкового оружия, оборудование для сноса зданий, техника для защиты национальной инфраструктуры и вспомогательные средства.

Соединенные Штаты продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами для обеспечения Киева ресурсами для борьбы с агрессией РФ.

Системы будут развернуты в кратчайшие сроки

Это уже десятый пакет помощи в сфере безопасности, который президент США Джо Байден санкционировал для оказания помощи Украине с момента подписания Закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины, напомнили в Госдепартаменте . Системы будут развернуты в кратчайшие сроки, добавили там.

По итогам саммита НАТО в Вашингтоне было принято решение о предоставлении Киеву в течение года военной помощи на сумму в 40 млрд долларов (36 млрд евро).

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 13 июня в ходе саммита "Группы семи", куда был приглашен и украинский лидер, подписали двустороннее соглашение о безопасности на 10 лет.