Galeria Karstadt Kaufhof подала в суд из-за закрытия ее универмагов

Немецкая сеть универмагов Galeria Karstadt Kaufhof, испытывающая серьезные финансовые трудности, обратилась в суд из-за закрытия ее филиалов в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Концерн и его "дочка" Karstadt Sports подала в срочном порядке иск в Высший административный суд Мюнстера, добиваясь разрешения возобновить работу универмагов Galeria Karstadt Kaufhof в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, сообщил суд в пятницу, 17 апреля, добавив, что земельным властям дана возможность изложить их позицию по данному делу.

Решение суда ожидается уже на предстоящей неделе. Представитель Galeria Karstadt Kaufhof отказался от комментариев по поводу подачи иска.

Крупные убытки

Из-за закрытия филиалов, где работают 28 тысяч человек, Galeria Karstadt Kaufhof несет огромные убытки. "Каждую неделю Galeria Karstadt Kaufhof теряет оборот на сумму более чем 80 млн евро, в то же время существенные расходы продолжаются. До конца апреля общая сумма потерь составит более полумиллиарда евро", - отметили в концерне.

В Северном Рейне - Вестфалии, как и в других федеральных землях, с начала карантинных мер в середине марта работают продовольственные магазины. С предстоящей недели в этой земле смогут возобновить работу магазины с торговой площадью до 800 кв. м. Исключения сделаны лишь для самых крупных торговцев - так, к примеру, мебельным магазинам также разрешено возобновить работу.

Торговое объединение HDE в связи с этим выразило обеспокоенность по поводу подрыва справедливой конкуренции.

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