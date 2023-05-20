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Лидеры стран "большой семерки" и ЕС на саммите в ЯпонииФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфликтыКитай

G7 призвала Китай оказать давление на РФ для окончания войны

Даниил Сотников
30 мин. назад

В коммюнике саммита в Хиросиме лидеры G7 призвали Пекин повлиять на Москву, чтобы Россия вывела войска из Украины.

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Лидеры стран "большой семерки" (G7) призвали Китай оказать давление на Москву, чтобы Россия прекратила войну и вывела войска из Украины. Об этом говорится в коммюнике саммита G7 в Хиросиме, опубликованном в субботу, 20 мая.

"Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на основе территориальной целостности, принципов и целей Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной", - говорится в документе. Страны G7 отметили, что еще активизируют дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также увеличат "издержки" для тех, кто помогает России.

Лидеры "большой семерки" подчеркнули, что, учитывая "роль Китая в международном сообществе и размер его экономики", необходимо сотрудничать с Пекином "в решении глобальных проблем и в областях, представляющих взаимный интерес". В коммюнике содержится призыв к Пекину сотрудничать, в том числе в области защиты климата, здравоохранения, решения проблем бедных стран и укрепления экономической стабильности.

Лидеры G7 осудили военные угрозы Пекина в адрес Тайваня

Отдельно лидеры G7 подчеркнули "важность мира и стабильности в Тайваньском проливе для безопасности и процветания международного сообщества". Страны "большой семерки" заявили, что в их принципиальном отношении к Тайваню "нет никаких изменений", и призвали к "мирному решению" конфликтов между Пекином и Тайбэем. "Мы решительно отвергаем любые односторонние попытки изменить статус-кво с помощью насилия и принуждения", - говорится в коммюнике.

Что касается экономической политики в отношении Пекина, лидеры G7 заявили, что их подход "не направлен на то, чтобы нанести ущерб Китаю" или "помешать экономическому прогрессу и развитию" страны. "Растущий Китай, играющий по международным правилам, представляет глобальный интерес. Мы не разъединяемся и не отворачиваемся. В то же время мы признаем, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации", - подчеркивается в документе.

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