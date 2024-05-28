FT: Западные фирмы отказываются от планов уйти из России

По данным Financial Times, многие зарубежные компании, объявившие об уходе из РФ после ее вторжения в Украину, решают остаться из-за бюрократических проблем, связанных с продажей бизнеса.

Западные компании, заявившие об уходе из России после начала ее полномасштабного вторжения в Украину, меняют свои планы из-за возникших проблем, сообщает издание Financial Times (FT). Avon Products, Air Liquide and Reckitt и другие фирмы остаются в России, из-за бюрократических препятствий по продаже бизнеса, а также восстановления потребительской активности в этой стране, пишет газета во вторник, 28 мая.

Западные фирмы не хотят продавать активы с 90-процентной скидкой

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней", - цитирует FT слова собеседника, работающего в России с западными компаниями. После того как зарубежные фирмы объявили о намерении продать российский бизнес, "им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", указал он. По словам источника газеты, уход из РФ предполагает продажу компаний в срочном порядке по невыгодным ценам - со скидкой до 90%.

Издание также приводит данные Киевской школы экономики, согласно которым более 2100 транснациональных корпораций продолжают деятельность в России и после начала войны, в то время как около 1600 международных компаний покинули российский рынокили свернули операции в РФ.

Россия повысила стоимость ухода западных компаний

После начала вторжения России в Украину в 2022 году большое число зарубежных компаний пообещали сократить свое присутствие в РФ на фоне масштабных западных санкций. Однако российские власти постепенно повысили стоимость ухода фирм, введя обязательную 50-процентную скидку на активы из "недружественных стран" и "налог на выход" в размере не менее 15 процентов, пишет издание. Кроме того, как отмечают журналисты, все сложнее найти местных покупателей, которые приемлемы как для западных фирм, так и для российских властей и сделка с которыми не противоречит западным санкциям.

Еще один собеседник FT отметил, что остающиеся в РФ иностранные компании задаются вопросом о необходимости такого шага, поскольку создали за 30 лет значительную производственную базу и не хотят продавать ее за бесценок.

В качестве примера сделки, в которую вмешались власти РФ, издание приводит ситуацию с активами нидерландской пивоваренной компании Heineken. Российская сторона отказалась согласовывать продажу и передала активы российской Arnest Group, которая производит репелленты "Дихлофос", лак для волос "Прелесть" и освежители воздуха.

В апреле сообщалось о сделке компании Hugo Boss по продаже российских активов, а также аналогичной сделке "дочки" французской компании Auchan. В марте заводы в РФ продал мировой лидер по производству кирпича Wienerberger.