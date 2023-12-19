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Расследование: Decathlon продолжает вести бизнес в РФ

Виталий Кропман
19 декабря 2023 г.

Для сокрытия поставок в Россию товаров, произведенных в Бангладеш, Decathlon использовала подставную фирму в Дубае. В РФ была поставлена одежда для активного отдыха и обувь на сумму около 11 млн евро.

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Магазин Decathlon в Париже
Фото: Niviere David/abaca/picture alliance

Французская группа Decathlon продолжает вести бизнес в России, несмотря на агрессивную войну России против Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 19 декабря, расследовании, проведенном медиафирмой Disclose. Для сокрытия поставок в Россию товаров, произведенных в Бангладеш, Decathlon использовала подставную фирму в Дубае.

В РФ была поставлена одежда для активного летнего и зимнего отдыха и обувь на сумму около 11 миллионов евро. Согласно документам, с которыми ознакомился Disclose, Decathlon заказал товары через филиал в Сингапуре и отправил их в Россию через Дубай.  Введенные на данный момент санкции против России не включают в себя спортивные товары. Это "серая зона", - цитирует материалы расследования агентство AFP.

Изначально Decathlon отказался комментировать обвинения. Disclose процитировал заявление компании о том, что она хочет "сделать все возможное, чтобы предотвратить перепродажу своей продукции в России".

Вскоре после начала агрессивной войны России против Украины группа Decathlon, как и многие другие западные компании, объявила о своем уходе из России. Но в октябре 2023 года стало известно, что активы Decathlon в России куплены компанией АРМ, а замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что в декабре магазины сети начнут работать на всей территории страны, отдельно подчеркнув, что часть прежнего ассортимента будет сохранена.

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