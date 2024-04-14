Дочка французской компании "Ашан" продала российский бизнес

Французская компания "Ситрас", которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, закрыла сделку по продаже своих активов в России.

Входящая в группу "Ашан" (Auchan) французская компания "Ситрас" (Ceetrus), которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, закрыла сделку по продаже своих активов в России. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщило издание РБК. Новым собственником компании стала фирма "Торговые галереи".

В российском портфеле Ситрас находится свыше 150 тыс. кв. м торговых площадей, следует из информации на ее сайте. Она управляет 40 торговыми центрами и галереями.

В декабре 2023 года газета "Известия" со ссылкой на письмо вице-премьера Андрея Белоусова в адрес премьера Михаила Мишустина сообщили, что Минпромторг увидел риски ухода из России торговых сетей "Ашан". Ритейлер, который специализируется на продаже продуктов, строительных материалов и одежды, работает в России с 2002 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину гендиректор французской компании Ив Клод заявил, что "Ашан" продолжит деятельность в России, так как работает для гражданского населения.