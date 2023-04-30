  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Один из гипермаркетов "Ашан" в Москве
Гипермаркет "Ашан" в МосквеФото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO
ПреступностьФранция

Во Франции ведут расследование по "дочке" Auchan в России

Александра Иванова
20 мин. назад

Дело о коррупции и подкупе иностранного должностного лица в отношении российской "дочки" Auchan Национальная финансовая прокуратура Франции возбудила в 2020 году.

https://p.dw.com/p/4Qipr

Во Франции Национальная финансовая прокуратура (НФП) с марта 2020 года расследует случаи коррупции в российском дочернем подразделении группы Auchan, пишут в субботу, 29 апреля, французские СМИ.

Как выяснило агентство AFP, обвинения в отношении российской "дочки" Auchan включают "подкуп иностранного должностного лица, подкуп физлицом, соучастие в этих преступлениях и их сокрытие". В 2020 году по этому делу проходили обыски, а сотрудники и бывшие руководители "Ашан Россия" дали показания перед французским Центральным управлением по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), говорится в публикации.

"Расследование направлено на выяснение фактов внутри российского филиала Auchan, но оно не направлено против Auchan, который является жертвой в этом деле и оставляет за собой право подать гражданский иск", - приводит AFP комментарий французской группы.

Издание Challenges указывает, что среди тех, кто был заслушан в качестве свидетелей, - директор по международной безопасности и бывший директор по безопасности российского филиала.

Обвинения в коррупции против менеджеров "Ашана" в России

Издание цитирует слова бывшего юриста "Ашана" в России Алексея Жаркова о том, что менеджеры по закупкам российской "дочки" Auchan устраивали подставные тендеры, искусственно завышали закупочные цены и предоставляли за деньги льготы в продвижении продукции. По его утверждениям, за счет коррупционных сетей в российском "Ашане" "выкачивали" "от 80 до 100 млн евро в год, что соответствует 2-3 процента от оборота сети в России".

В группе Auchan подчеркнули, что цифры Жаркова "с самого начала не были подкреплены никакими доказательствами или подлинными документами" и что он пытался "заинтересовать прессу своей историей", поскольку его контракт не был продлен в 2019 году. "Auchan не стал дожидаться ни расследования французского правосудия, ни необоснованных заявлений бывшего сотрудника, чтобы выявить эту проблему и справиться с ней как можно лучше", - заявляют в компании.

"Ашан", который осуществляет более 10 процентов своих продаж в России, является одной из немногих французских компаний, которые решили продолжить свою деятельность в стране после начала войны в Украине, напоминает Challenges.

Смотрите также:

Индекс восприятия коррупции: позиции РФ почти не изменились

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Политиков сгубила жадность: громкие коррупционные скандалы в России и ФРГ. DW Новости (22.03.2021)

Политиков сгубила жадность: громкие коррупционные скандалы в России и ФРГ. DW Новости (22.03.2021)

Три года назад Азербайджан стал главным героем скандала с "икорной дипломатией". Cейчас он вновь оказался в центре внимания СМИ в Германии. На сей раз речь идет о миллионах евро, перечисленных немецким депутатам бундестага за лоббистские услуги. А в России - громкое задержание. Обвинен в получении взятки и взят под стражу пензненский губернатор.
22 марта 2021 г.19:58 мин.
external

План Путина и Шойгу провалился из-за воровства? Сообщается о масштабной коррупции в российской армии (12.04.2022)

План Путина и Шойгу провалился из-за воровства? Сообщается о масштабной коррупции в российской армии (12.04.2022)

Как коррупция в России разрушила украинские планы Путина? Депутат бундестаг подал иск против автора РИА-Новости, который написал статью о денацификации Украины. Итоги визита канцлера Австрии Нехаммера к Путину
Политика12 апреля 2022 г.59:14 мин.
Магазин "Ашан" в Санкт-Петербурге

СМИ: "Ашан" поставляет товары российским военным в Украине

СМИ: "Ашан" поставляет товары российским военным в Украине

Журналисты утверждают, что под видом гуманитарной помощи мирному населению в российском "Ашане" собирали товары для российских военных в Украине .
Конфликты17 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении в Лейпциге, 29 апреля 2023 года

Как Меркель отдувалась за войну в Украине и беженцев

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип подкаста "Геофактор"

Гаага. Дети. Путин

Гаага. Дети. Путин

Конфликты24 ч. назад29:59 мин.
Памятник Ленину у здания исполкомитета Гагаузии и флаги Гагаузии и Молдовы

Выборы главы Гагаузии: поп-звезды из РФ и ожидание чуда

Выборы главы Гагаузии: поп-звезды из РФ и ожидание чуда

Политика29 апреля 2023 г.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, фото из архива

Референдум в Узбекистане, или Операция пожизненный президент

Референдум в Узбекистане, или Операция пожизненный президент

Политика29 апреля 2023 г.
Разрушенная девятиэтажка в Умани

Десятки погибших в Умани и другие события 429-го дня войны

Десятки погибших в Умани и другие события 429-го дня войны

Конфликты28 апреля 2023 г.
Танки Leopard 2, переданные Украине Польшей, февраль 2023 года

Чего ждут в Киеве от контрнаступления ВСУ

Чего ждут в Киеве от контрнаступления ВСУ

Конфликты28 апреля 2023 г.
Экоактивисты "Последнего поколения" на акции протеста в Берлине

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Конфликты28 апреля 2023 г.11 фото
На главную страницу