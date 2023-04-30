Во Франции ведут расследование по "дочке" Auchan в России

Дело о коррупции и подкупе иностранного должностного лица в отношении российской "дочки" Auchan Национальная финансовая прокуратура Франции возбудила в 2020 году.

Во Франции Национальная финансовая прокуратура (НФП) с марта 2020 года расследует случаи коррупции в российском дочернем подразделении группы Auchan, пишут в субботу, 29 апреля, французские СМИ.

Как выяснило агентство AFP , обвинения в отношении российской "дочки" Auchan включают "подкуп иностранного должностного лица, подкуп физлицом, соучастие в этих преступлениях и их сокрытие". В 2020 году по этому делу проходили обыски, а сотрудники и бывшие руководители "Ашан Россия" дали показания перед французским Центральным управлением по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), говорится в публикации.

"Расследование направлено на выяснение фактов внутри российского филиала Auchan, но оно не направлено против Auchan, который является жертвой в этом деле и оставляет за собой право подать гражданский иск", - приводит AFP комментарий французской группы.

Издание Challenges указывает, что среди тех, кто был заслушан в качестве свидетелей, - директор по международной безопасности и бывший директор по безопасности российского филиала.

Обвинения в коррупции против менеджеров "Ашана" в России

Издание цитирует слова бывшего юриста "Ашана" в России Алексея Жаркова о том, что менеджеры по закупкам российской "дочки" Auchan устраивали подставные тендеры, искусственно завышали закупочные цены и предоставляли за деньги льготы в продвижении продукции. По его утверждениям, за счет коррупционных сетей в российском "Ашане" "выкачивали" "от 80 до 100 млн евро в год, что соответствует 2-3 процента от оборота сети в России".

В группе Auchan подчеркнули, что цифры Жаркова "с самого начала не были подкреплены никакими доказательствами или подлинными документами" и что он пытался "заинтересовать прессу своей историей", поскольку его контракт не был продлен в 2019 году. "Auchan не стал дожидаться ни расследования французского правосудия, ни необоснованных заявлений бывшего сотрудника, чтобы выявить эту проблему и справиться с ней как можно лучше", - заявляют в компании.

"Ашан", который осуществляет более 10 процентов своих продаж в России, является одной из немногих французских компаний, которые решили продолжить свою деятельность в стране после начала войны в Украине, напоминает Challenges.

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