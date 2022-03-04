Гипермаркеты "Ашан" ограничат продажу социально значимых товаров в России

Французская сеть гипермаркетов "Ашан" в России ввела ограничения по продаже ряда социально значимых товаров в одни руки, в том числе муки и сахара, из-за высокого спроса на них, сообщает в пятницу, 4 марта, РБК со ссылкой на сведения, предоставленные в пресс-службе ритейлера.

Как отмечают в компании, спрос на социально значимые товары, в том числе со стороны делающих закупки предпринимателей, в настоящее время растет. "Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара", — пояснил представитель "Ашана".

Компания рекомендовала части магазинов, где наблюдается высокий спрос, при необходимости предлагать клиентам не покупать большие объемы за один раз, чтобы другие покупатели тоже могли приобрести товар. Но вообще у сети "Ашан" достаточно запасов социально значимых товаров, доставка и закупки осуществляются регулярно, подчеркнул представитель компании.

Ряд торговых сетей ограничат наценки на отдельные продукты на уровне 5%

Торговые сети "Магнит", "Ашан", "Атак" и "О'Кей" 1 марта сообщили о решении ограничить свои наценки на некоторые продукты на уровне 5 процентов. Обязательства по минимизации торговых наценок приняты на четыре категории социально значимых товаров - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора".

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