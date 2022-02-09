 Как немецкие супермаркеты поступают с просроченными продуктами | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.02.2022

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Культура и стиль жизни

Как немецкие супермаркеты поступают с просроченными продуктами

Уничтожить, передать нуждающимся или раздать бесплатно - как поступают немецкие магазины с товарами, у которых заканчивается срок годности.

Супермаркет в Германии

Каждый год в Германии в мусорку отправляется около 12 миллионов тонн продуктов питания с истекшим сроком годности. При этом большинство из них можно было бы съесть без вреда для здоровья. К 2030 году в стране вдвое должно сократиться производство пищевых отходов. Как именно будут идти к этой цели, решится в этом году.

Во всем виноваты супермаркеты?

Кто же выбрасывает еду в таких объемах каждый год? По данным федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, только четыре процента пищевых отходов приходится на розничную торговлю. А вот большую часть еды в мусорку отправляют рестораны и домашние хозяйства. В среднем каждый немец выбрасывает около 75 килограммов еды в год. В основном это овощи и фрукты.

Фудшеринг в Германии

Так спасают еду активисты фудшеринга

Еще один этап, на котором образуется много пищевых отходов, это сбор и сортировка урожая. Так около 40 процентов продуктов питания, производимых во всем мире, не попадают в корзину потребителя, сообщает WWF. Кривые морковки, яблоки странной формы и другие овощи и фрукты нетоварного вида чаще всего даже не доходят до покупателя. Что поможет выбрасывать меньше продуктов?

Внешний вид овощей - не главное

Все чаще немецкие фермеры раздают бесплатно урожай, который не может отправиться в супермаркет из-за нестандартного внешнего вида. Некоторые устанавливают шкафы неподалеку от своих ферм, чтобы желающие по пути могли набрать овощей и оставить за это символическую сумму. Другие раздают товары на рынках или сотрудничают с местными инициативами.

В Кельне, например, есть даже специальный магазин, где продают продукты с истекающим сроком хранения, вчерашний хлеб и некрасивые овощи. Цену покупатели могут назначать сами, ведь цель проекта - не получить прибыль, а спасти продукты питания. Первый филиал The Good Food открылся в 2017 году, сейчас в городе их уже три.

Немецкие супермаркеты против расточительства

Что делать с почти просроченными продуктами, супермаркеты решают как центрально, так и самостоятельно. Сеть Edeka, к примеру, собирается улучшить условия хранения товаров, чтобы выбрасывать меньше. Они уже начали использовать новую технологию для упаковки авокадо и цитрусовых, благодаря которой фрукты дольше могут лежать на полках в магазине. Еще сеть супермаркетов старается обращать внимание на спрос покупателей в каждом филиале и заказывать именно ту продукцию, которая будет быстрее распродана.

Непроданную еду супермаркет отправляет в благотворительные организации и перепродает через приложения с большой скидкой. Овощи нетоварного вида, капустные листья или бананы, которые не нашли покупателя, потому что были не в связке, в некоторых филиалах выкладывают в специальный ящик с надписью "для домашних животных". Забрать их можно бесплатно.

На многих продуктах в Германии указан минимальный срок хранения, а не годности

На многих продуктах в Германии указан минимальный срок хранения, а не годности

Rewe, другая крупная сеть супермаркетов в Германии, тоже отдает продукты с истекающим сроком хранения на благотворительность. В некоторых магазинах сделали даже полки фудшеринга, с которых еду можно забрать бесплатно. Опасений, что люди будут только забирать и перестанут покупать другие продукты, у создателей акции нет. Как утверждают в компании, в среднем в год им удается продать 98 процентов всех товаров.

В торговой сети Penny продают некрасивые фермерские фрукты и овощи под маркой "Биогерои". А еще здесь можно найти кисломолочные продукты с истекающим сроком хранения с наклейкой "Понюхайте, попробуйте, наслаждайтесь", мол, нет ничего страшного в том, чтобы съесть сыр сегодня, который будет не пригоден в пищу через пару дней. Кстати, о сроке хранения. Обычно в Германии на продуктах указан именно срок хранения (реализации), а не срок годности. Из-за этого не первый год ведутся споры: эта дата смущает покупателей и заставляет думать, что товар уже просрочен. Хотя многие продукты можно использовать еще несколько дней или даже недель после истечения этого срока. 

Еще многие филиалы крупных сетей супермаркетов сотрудничают с фудшерингом, но предпочитают об этом не говорить публично. Возможно, магазины не хотят терять часть выручки из-за желающих получить товары бесплатно.

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    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

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  • Традиционная немецкая кухня – Кёнигсбергские клопсы

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  • Традиционная немецкая кухня – запеченные картофельные кнедли

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

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  • Традиционная немецкая кухня - Гермкнёдль, дрожжевые сладкие кнедли с маком

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    Гермкнёдль - дрожжевые сладкие кнедли с маком

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  • Традиционная немецкая кухня – кнедли, запеченные с помидорами, кабачками, брынзой

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    Кнедли, запеченные в лодке

    В кулинарном руководстве по кнедлям имеется и такой, быстрый вариант приготовления хлебных или картофельных мини-кнедлей в печи - в порционных "лодочках" из пергамента вместе с помидорами, кабачками, брынзой и маслинами.

  • Традиционная немецкая кухня – творожные кнедли в сливовом соусе

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Творожные кнедли в сливовом соусе

    Сладкий вариант творожных кнедлей (Topfennockerl) готовят из творога, черствой булочки, желтков, сливочного масла, сахара и ванили. Шарики из охлажденного теста отварить в подсоленной воде с сахаром, затем обваливалять в сухарях и подать с густым сливовым соусом.

  • Традиционная немецкая кухня – прозрачный бульон с ливерными клецками

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Прозрачный бульон с ливерными клецками

    Такие кнедли (Leberknödel) подают и на праздничный стол, и в будни. В наваристый, едва кипящий бульон (не забудьте соль и пряности!) запускают ливерные клецки - из печени, пассерованного лука, молотых сухарей, яйца и растительного масла, щепотки соды и зелени.

  • Традиционная немецкая кухня – Баварские сырные кнедли

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Баварские сырные кнедли

    Лакомство альпийского региона под названием "Kaspressknoedel" напоминает любимые всеми сырники. Кнедли из местных сортов сыра, черствого хлеба, молока, петрушки и лука "томят" в пряном бульоне или обжаривают на смальце или топленом масле. Вкусно с тушеной капустой.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли со сладкой начинкой

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Кнедли со сладкой начинкой

    Например, с абрикосами или со сливами (Zwetschkenknoedel). Такое содружество картофельных кнедлей из сырого, отварного картофеля (или того и другого) с сезонными фруктами, ягодами или с ванильным мороженным впечатлит любого скептика. Важно: сочную начинку лучше предварительно заморозить, советует повар Ханс Бауэр.

  • Традиционная немецкая кухня – кнедли со шпиком, шпинатом, на капусте

    (Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)

    Всегда удачные - со шпиком, шпинатом, шалфеем, на капусте

    Есть в книге "Кнедли для лакомки" рецепты кнедлей из творожной массы с орехами или зеленью, которые подают как в холодном, так и в горячем виде… Абсолютные фавориты, однако, хлебные кнедли - их можно готовить, посадив прямо на капусту - в печи или в сковороде. Блюдо - всегда удачное, обещают авторы.

    Автор: Инга Ваннер


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