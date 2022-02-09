Как немецкие супермаркеты поступают с просроченными продуктами

Каждый год в Германии в мусорку отправляется около 12 миллионов тонн продуктов питания с истекшим сроком годности. При этом большинство из них можно было бы съесть без вреда для здоровья. К 2030 году в стране вдвое должно сократиться производство пищевых отходов. Как именно будут идти к этой цели, решится в этом году.
Во всем виноваты супермаркеты?
Кто же выбрасывает еду в таких объемах каждый год? По данным федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, только четыре процента пищевых отходов приходится на розничную торговлю. А вот большую часть еды в мусорку отправляют рестораны и домашние хозяйства. В среднем каждый немец выбрасывает около 75 килограммов еды в год. В основном это овощи и фрукты.
Так спасают еду активисты фудшеринга
Еще один этап, на котором образуется много пищевых отходов, это сбор и сортировка урожая. Так около 40 процентов продуктов питания, производимых во всем мире, не попадают в корзину потребителя, сообщает WWF. Кривые морковки, яблоки странной формы и другие овощи и фрукты нетоварного вида чаще всего даже не доходят до покупателя. Что поможет выбрасывать меньше продуктов?
Внешний вид овощей - не главное
Все чаще немецкие фермеры раздают бесплатно урожай, который не может отправиться в супермаркет из-за нестандартного внешнего вида. Некоторые устанавливают шкафы неподалеку от своих ферм, чтобы желающие по пути могли набрать овощей и оставить за это символическую сумму. Другие раздают товары на рынках или сотрудничают с местными инициативами.
В Кельне, например, есть даже специальный магазин, где продают продукты с истекающим сроком хранения, вчерашний хлеб и некрасивые овощи. Цену покупатели могут назначать сами, ведь цель проекта - не получить прибыль, а спасти продукты питания. Первый филиал The Good Food открылся в 2017 году, сейчас в городе их уже три.
Немецкие супермаркеты против расточительства
Что делать с почти просроченными продуктами, супермаркеты решают как центрально, так и самостоятельно. Сеть Edeka, к примеру, собирается улучшить условия хранения товаров, чтобы выбрасывать меньше. Они уже начали использовать новую технологию для упаковки авокадо и цитрусовых, благодаря которой фрукты дольше могут лежать на полках в магазине. Еще сеть супермаркетов старается обращать внимание на спрос покупателей в каждом филиале и заказывать именно ту продукцию, которая будет быстрее распродана.
Непроданную еду супермаркет отправляет в благотворительные организации и перепродает через приложения с большой скидкой. Овощи нетоварного вида, капустные листья или бананы, которые не нашли покупателя, потому что были не в связке, в некоторых филиалах выкладывают в специальный ящик с надписью "для домашних животных". Забрать их можно бесплатно.
На многих продуктах в Германии указан минимальный срок хранения, а не годности
Rewe, другая крупная сеть супермаркетов в Германии, тоже отдает продукты с истекающим сроком хранения на благотворительность. В некоторых магазинах сделали даже полки фудшеринга, с которых еду можно забрать бесплатно. Опасений, что люди будут только забирать и перестанут покупать другие продукты, у создателей акции нет. Как утверждают в компании, в среднем в год им удается продать 98 процентов всех товаров.
В торговой сети Penny продают некрасивые фермерские фрукты и овощи под маркой "Биогерои". А еще здесь можно найти кисломолочные продукты с истекающим сроком хранения с наклейкой "Понюхайте, попробуйте, наслаждайтесь", мол, нет ничего страшного в том, чтобы съесть сыр сегодня, который будет не пригоден в пищу через пару дней. Кстати, о сроке хранения. Обычно в Германии на продуктах указан именно срок хранения (реализации), а не срок годности. Из-за этого не первый год ведутся споры: эта дата смущает покупателей и заставляет думать, что товар уже просрочен. Хотя многие продукты можно использовать еще несколько дней или даже недель после истечения этого срока.
Еще многие филиалы крупных сетей супермаркетов сотрудничают с фудшерингом, но предпочитают об этом не говорить публично. Возможно, магазины не хотят терять часть выручки из-за желающих получить товары бесплатно.
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Кнедли, запеченные в лодке
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(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)
Баварские сырные кнедли
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(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)
Кнедли со сладкой начинкой
Например, с абрикосами или со сливами (Zwetschkenknoedel). Такое содружество картофельных кнедлей из сырого, отварного картофеля (или того и другого) с сезонными фруктами, ягодами или с ванильным мороженным впечатлит любого скептика. Важно: сочную начинку лучше предварительно заморозить, советует повар Ханс Бауэр.
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(Не)традиционные рецепты спасения хлеба из Германии (фотогалерея)
Всегда удачные - со шпиком, шпинатом, шалфеем, на капусте
Есть в книге "Кнедли для лакомки" рецепты кнедлей из творожной массы с орехами или зеленью, которые подают как в холодном, так и в горячем виде… Абсолютные фавориты, однако, хлебные кнедли - их можно готовить, посадив прямо на капусту - в печи или в сковороде. Блюдо - всегда удачное, обещают авторы.
Автор: Инга Ваннер