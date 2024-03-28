Мировой лидер по производству кирпича продал заводы в России

Австрийский концерн Wienerberger, считающийся крупнейшим в мире производителем кирпича, продал два своих завода в России, расположенные во Владимирской области и Татарстане, сообщило агентство РБК в четверг, 28 апреля.

Как следует из публикаци, решение об уходе с российского рынка австрийская компания приняла еще в 2022 году после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, но сделку удалось завершить только сейчас.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 12 февраля собственником компаний "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич", на балансе которых находятся эти объекты, стала фирма "Строймикс", на 100 процентов принадлежащая бизнесмену Алексею Филину.

В головном офисе Wienerberger РБК подтвердили информацию о сделке, пояснив, что в связи с геополитической ситуацией компания приняла решение уйти с российского рынка в 2022 году. Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, но "продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена", отметил представитель Wienerberger. Стороны договорились не разглашать цену покупки. С продажей активов выход Wienerberger с российского рынка завершен, резюмировали в компании.

Какие заводы продал Wienerberger

Концерн Wienerberger, как указано на его сайте, - крупнейший в мире производитель керамических строительных блоков и кирпича. В России первый завод концерна был открыт в 2004 году во Владимирской области, а второй - на территории Куркачей в Татарстане - в 2008 году.

Суммарная проектная мощность обоих заводов составляет 450 млн условных кирпичей в год (условной единицей считается стандартный кирпич размерами 250х120х65 мм). В прошлом году выручка предприятия во Владимирской области, по данным его бухгалтерской отчетности, составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль - 83 млн руб., а выручка завода в Татарстане - 906 млн руб., при чистой прибыли в размере 114,9 млн рублей

Годовая суммарная проектная мощность двух проданных заводов Wienerberger сопоставима со средним месячным объемом производства керамических кирпичей в целом по России. В 2023 году этот средний объем составил около 443,3 млн условных кирпичей в месяц, подсчитал РБК на основе данных Росстата. В целом у концерна Wienerberger около 200 производственных площадок в 28 странах.

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