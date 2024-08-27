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ФСБ завела уголовное дело на журналиста DW Николаса Коннолли

Сергей Ромашенко
27 августа 2024 г.

Николаса Коннолли подозревают в незаконном пересечении границы РФ. Вместе с украинской корреспонденткой Натальей Нагорной он снял сюжеты в районе Курской области, занятом войсками Украины.

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ФСБ возбудила дело против журналиста DW
ФСБ возбудила дело против журналиста DWФото: Cezary Wojtkowski/chromorange/picture alliance

Федеральная служба безопасности РФ во вторник, 27 августа, сообщила о возбуждении уголовных дел против корреспондента немецкой медиакомпании DW Николаса Коннолли и украинской журналистки Натальи Нагорной, снявших сюжеты в районе Курской области, занятом войсками Украины.

"ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области", - цитирует текст сообщения агентство РИА "Новости".

Николас Коннолли в своем репортаже сообщил, что он несколько часов провел в захваченной Украиной Судже, где находился под наблюдением бойцов ВСУ. Журналист рассказал о ситуации в оккупированном городе и пообщался с местными жителями.

Уголовные дела в отношении семи зарубежных журналистов

В сообщении ФСБ уточняется, что в общей сложности с 17 августа уголовные дела за незаконное пересечение границы РФ возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала репортаж из Суджи, куда ее корреспонденты отправились в сопровождении украинских солдат. Кроме того, в Курскую область сумели попасть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини.

 

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