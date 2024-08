Украинский журналист Юрий Бутусов обнаружил в военкомате города Суджа Курской области личные дела призывников, находящихся в розыске за уклонение от службы, и сжег эти документы. "Поможем гражданам, которые не хотят воевать и умирать за Путина, не дают Путину себя убить. Поможем этим разумным россиянам", - написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 19 августа. Бутусов обнародовал также видео уничтожения бумаг. "Наш долг - помочь гражданам, которые не желают воевать против украинцев", - отметил он.

Это не первый репортаж, снятый украинскими журналистами на занятой ВСУ части Курской области. Так, репортаж в Судже снимали журналисты украинского телеканала ТСН. В их сюжете, в частности, говорилось, что в подвалах города вынуждены скрываться около 100 местных жителей, включая детей, у которых заканчиваются вода и еда.

Побывали в городе и западные журналисты. В частности, сюжет из Суджи сделала съемочная группа итальянского канала RAI: журналистка Стефани Баттистини пообщалась с местными жителями, которые сообщили, что украинские солдаты относятся к ним хорошо, и рассказала о боевых действиях в регионе. На несколько сотен метров на российскую территорию у пограничного перехода "Суджа" заходили также журналисты американской газеты The New York Times. Корреспонденты газеты The Washington Post посетили 16 августа подконтрольную ВСУ территорию в Курской области.